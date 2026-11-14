به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اوکراین فرم، بعدازظهر امروز شنبه، پهپادهای روسی به یکی از تأسیسات «گروه نفت‌وگاز» (Naftogaz Group) اوکراین واقع در منطقه پولتاوا حمله کردند که منجر به وقوع آتش‌ سوزی گسترده ای شد.

به گزارش این رسانه، سرپرست هیئت‌ مدیره شرکت ملی نفت و گاز اوکراین (نفت‌وگاز)، این خبر را رسانه ای کرد.

فدورنکو در این خصوص اعلام کرد: امروز بعدازظهر، روس‌ها با استفاده از پهپاد به یکی از تأسیسات «گروه نفت‌وگاز» در منطقه پولتاوا حمله کردند. این حمله باعث بروز آتش‌ سوزی گسترده‌ای شده است.

به گفته وی، کارکنان در زمان وقوع حمله در پناهگاه حضور داشتند.

فدورنکو تأکید کرد که زیرساخت‌ های نفت‌وگاز در طول هفته جاری تقریباً به‌طور روزانه هدف حمله روسیه قرار گرفته‌اند.