https://mehrnews.com/x3dC4Z ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۲:۰۲ کد مطلب 7011066 استانها گلستان استانها گلستان ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۲:۰۲ کلالهایها بار دیگر در میدان همدلی و وفاداری جمع شدند کلاله- مردم کلاله در موج ۲۵۹ تجمعات شبانه، با حضور در میدان شهر، بر همراهی و همبستگی خود تأکید کردند. دریافت 9 MB کد مطلب 7011066 کپی شد مطالب مرتبط بهای امنیت مرزها؛ مدافعانی که برای آرامش مردم جان میدهند دویست و پنجاه و نهمین شب تجمعات زنجانیها در میدان دفاع از وطن اجتماع شبانه تبریز در اعلام همبستگی با ملت مظلوم فلسطین تداوم اجتماع حماسی و پرچم گردانی مردم ولایتمدار محلات در شب ۲۵۹ مقاومت چراغ عهد در شب ۲۵۹ سرزمین آفتاب روشن است دویست و پنجاه و نهمین شب تجمعات مردم کرج برچسبها گلستان کلاله تجمع مردمی
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