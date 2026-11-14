کلاله‌ای‌ها بار دیگر در میدان همدلی و وفاداری جمع شدند

کلاله- مردم کلاله در موج ۲۵۹ تجمعات شبانه، با حضور در میدان شهر، بر همراهی و همبستگی خود تأکید کردند.