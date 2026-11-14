https://mehrnews.com/x3dC4K ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۰:۲۹ کد مطلب 7011053 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۰:۲۹ تداوم اجتماع حماسی و پرچم گردانی مردم ولایتمدار محلات در شب ۲۵۹ مقاومت محلات- در این ویدئو تداوم اجتماع حماسی و پرچم گردانی مردم ولایتمدار محلات در شب ۲۵۹ مقاومت را ملاحظه می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 7011053 کپی شد مطالب مرتبط طنین وحدت و ولایت در شب ۲۵۸ تجمعات شبانه خمین شب ۲۵۴ بیعت عطر فاطمیه دارد و میدان شهدای اراک روایتگر همدلی مردم است مردم دیار آفتاب در شب ۲۵۲ به ندای رهبر معظم انقلاب لبیک گفتند زیارت پرچم متبرک با دستخط رهبر انقلاب در موج ۲۵۹ تجمعات گنبدکاووس کلالهایها بار دیگر در میدان همدلی و وفاداری جمع شدند گالیکش در موج ۲۵۹ تجمعات شبانه رنگ همدلی گرفت برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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