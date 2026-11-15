به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، سردار رضا رستگار، با تأکید بر ضرورت مقابله با خرید و فروش غیرمجاز پرندگان وحشی اظهار داشت: حفاظت از پرندگان وحشی تنها به معنای صیانت از گونه‌های جانوری و تنوع زیستی نیست، بلکه اقدامی مهم در راستای پیشگیری از تهدیدات بهداشتی و حفاظت از سلامت انسان و جامعه محسوب می‌شود.

فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست تصریح کرد: زنده‌گیری، شکار، خرید و فروش و جابه‌جایی غیرمجاز پرندگان وحشی، علاوه بر وارد کردن آسیب به جمعیت گونه‌های طبیعی، می‌تواند زمینه‌ساز انتقال و انتشار بیماری‌های خطرناک از جمله آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان باشد. بر همین اساس، آگاهی‌بخشی عمومی و پیشگیری از هرگونه تماس و جابه‌جایی غیرمجاز پرندگان، از موضوعات مهمی است که باید با جدیت دنبال شود.

وی افزود: پایش مستمر بازارهای هفتگی، افزایش نظارت‌های میدانی، شناسایی و برخورد قانونی با متخلفان و ارتقای سطح آگاهی عمومی، از جمله اقدامات و اولویت‌های یگان حفاظت سازمان در مقابله با قاچاق و خرید و فروش غیرمجاز حیات وحش است و اجرای این مأموریت‌ها با جدیت در دستور کار نیروهای یگان در سراسر کشور قرار دارد.

فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع با متخلفان خاطرنشان کرد: اجازه نخواهیم داد سودجویی افراد فرصت‌طلب، سرمایه‌های طبیعی کشور را با تهدید مواجه کند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه شکار، زنده‌گیری، عرضه، خرید و فروش یا حمل غیرمجاز پرندگان وحشی، اقدامات قانونی لازم در دستور کار قرار خواهد گرفت.

سردار رستگار با تأکید بر نقش مشارکت مردم در حفاظت از حیات وحش گفت: از عموم شهروندان درخواست می‌کنم از خرید، نگهداری و جابه‌جایی پرندگان وحشی خودداری کنند و در صورت مشاهده هرگونه عرضه و فروش غیرمجاز، به‌ویژه پرندگان مهاجر، مراتب را به سامانه ۱۵۴۰ و یا نزدیک‌ترین پاسگاه محیط‌بانی یا اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.