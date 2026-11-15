رامین میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین وضعیت اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا سال ۱۴۰۵ در استان اصفهان اظهار کرد: سرشماری یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های آماری برای شناخت دقیق وضعیت جمعیت و خانوارهاست و داده‌های حاصل از آن، نقش مستقیمی در برنامه‌ریزی برای توسعه، ارائه خدمات عمومی و توزیع هدفمند امکانات و منابع در سطح استان و شهرستان‌ها دارد.

وی افزود: بر همین اساس، دقت و کیفیت اطلاعات ثبت‌شده در این طرح به اندازه سرعت پیشرفت عملیات اهمیت دارد، زیرا تصمیم‌گیری‌های آینده در حوزه‌های مختلف جمعیتی، مسکن و خدمات عمومی بر پایه داده‌هایی انجام می‌شود که در جریان این سرشماری گردآوری خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان با اشاره به آخرین آمار عملیات میدانی گفت: تا پایان روز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵، از مجموع ۷۴ هزار و ۸۱۰ خانوار نمونه در استان، اطلاعات ۵۳ هزار و ۷۳۰ خانوار فهرست‌برداری و ثبت شده است که بیانگر پیشرفت ۷۲ درصدی عملیات در ۲۸ شهرستان استان است.

میرزایی ادامه داد: اگرچه این میزان پیشرفت نشان‌دهنده روند مناسب اجرای طرح در بخش قابل توجهی از استان است، اما بررسی آمار شهرستان‌ها تفاوت محسوسی را در میزان پیشرفت عملیات نشان می‌دهد و لازم است در مناطق دارای عقب‌ماندگی اجرایی، اقدامات لازم برای افزایش سرعت فهرست‌برداری انجام شود.

وی با اشاره به برنامه پیش‌بینی‌شده برای اجرای سرشماری تصریح کرد: بر اساس روند مورد انتظار در دو هفته نخست اجرای طرح، پیش‌بینی می‌شد تا این مقطع حدود ۸۰ درصد از عملیات میدانی در سطح استان به پایان برسد، اما نامساعد بودن شرایط جوی و تأثیر آن بر روند اجرای عملیات، مانع از تحقق کامل این هدف شد.

هرند در آستانه تکمیل سرشماری؛ پیشتازی سه شهرستان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان با اشاره به عملکرد شهرستان‌ها در اجرای عملیات سرشماری گفت: شهرستان هرند با ثبت پیشرفت ۹۹.۵ درصدی، در آستانه تکمیل عملیات قرار دارد و ورزنه با ۹۱.۳۶ درصد و فلاورجان با ۸۹.۶۳ درصد نیز در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

وی افزود: عملکرد این شهرستان‌ها نشان می‌دهد با برنامه‌ریزی مناسب، هماهنگی عوامل اجرایی و همراهی خانوارهای نمونه، امکان پیشبرد سریع‌تر عملیات سرشماری وجود دارد و این تجربه می‌تواند برای شتاب‌بخشی به اجرای طرح در دیگر مناطق مورد توجه قرار گیرد.

میرزایی تأکید کرد: سرشماری ثبتی‌مبنا تنها به ثبت تعداد خانوارها محدود نمی‌شود و کیفیت اطلاعات گردآوری‌شده، یکی از ارکان اصلی اعتبار نتایج نهایی است؛ از این رو، عوامل اجرایی باید در کنار افزایش سرعت عملیات، نسبت به تکمیل دقیق اطلاعات خانوارها نیز توجه ویژه داشته باشند.

وی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی کیفیت اطلاعات را ثبت صحیح کدپستی خانوارها دانست و اظهار کرد: از مجموع خانوارهایی که تاکنون اطلاعات آن‌ها فهرست‌برداری شده، برای یک‌هزار و ۵۹۷ خانوار کدپستی ثبت نشده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان ادامه داد: بر این اساس، نرخ کدپستی ثبت‌نشده در مجموع استان ۲.۹۷ درصد و شاخص ثبت کدپستی به ۹۷.۰۳ درصد رسیده که در مجموع، وضعیت قابل قبولی را در سطح استان نشان می‌دهد.

چالش کدپستی در سه شهرستان؛ ضرورت رفع نواقص اطلاعاتی

میرزایی با بیان اینکه میانگین مطلوب استانی نباید موجب نادیده گرفتن تفاوت عملکرد شهرستان‌ها شود، گفت: در برخی مناطق، میزان کدپستی‌های ثبت‌نشده به‌مراتب بالاتر از میانگین استان است و این مسئله ضرورت بررسی دقیق‌تر و رفع نواقص موجود را دوچندان می‌کند.

وی افزود: در میان شهرستان‌های استان، کوهپایه با ۱۳.۳۲ درصد، سمیرم با ۸.۷۰ درصد و جرقویه با ۸.۵۱ درصد، بیشترین نرخ کدپستی ثبت‌نشده را به خود اختصاص داده‌اند و لازم است در ادامه اجرای طرح، توجه بیشتری به تکمیل اطلاعات خانوارهای این مناطق شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان درباره دلایل ثبت نشدن کدپستی برخی خانوارها اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد نبود پلاک‌کوبی کدپستی جدید در برخی شهرها و آبادی‌های نمونه و همچنین اطلاع نداشتن تعدادی از خانوارها از شماره کدپستی، از مهم‌ترین عوامل ایجاد این نواقص اطلاعاتی است.

وی ادامه داد: رفع این مشکلات نیازمند توجه بیشتر عوامل اجرایی و همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط است تا در ادامه عملیات، اطلاعات ناقص تکمیل و کیفیت داده‌های نهایی افزایش یابد.

میرزایی در ادامه به عملکرد شهرستان‌های دارای وضعیت مطلوب در شاخص ثبت کدپستی اشاره کرد و گفت: فریدون‌شهر با ثبت کامل کدپستی خانوارهای فهرست‌شده و بدون ثبت کدپستی خالی، بهترین عملکرد را در این شاخص داشته است.

وی افزود: پس از فریدون‌شهر، شهرستان‌های هرند با نرخ ۱۴ درصد، نائین با ۲۰ درصد و فلاورجان با ۲۲ درصد، در میان شهرستان‌های دارای کمترین میزان کدپستی ثبت‌نشده قرار دارند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان با تأکید بر اینکه نتایج سرشماری مبنای تصمیم‌سازی‌های مهم در آینده خواهد بود، خاطرنشان کرد: سرشماری عمومی نفوس و مسکن صرفاً یک عملیات آماری نیست، بلکه ابزاری برای شناخت دقیق واقعیت‌های جمعیتی و مسکونی استان و فراهم کردن زمینه برنامه‌ریزی مبتنی بر اطلاعات واقعی است.

وی گفت: هرچه اطلاعات خانوارها با دقت و کیفیت بیشتری تکمیل شود امکان برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات عمومی و توزیع متناسب امکانات و منابع در سطح شهرستان‌ها و مناطق مختلف استان نیز دقیق‌تر خواهد بود.

میرزایی تأکید کرد: ارزیابی مستمر کیفیت داده‌ها در کنار افزایش سرعت عملیات میدانی، باید تا پایان اجرای سرشماری مورد توجه قرار گیرد و رفع نواقص اطلاعاتی در شهرستان‌ها می‌تواند تصویری دقیق‌تر و قابل اتکاتر از وضعیت جمعیتی و مسکونی استان اصفهان در اختیار مدیران و برنامه‌ریزان قرار دهد.