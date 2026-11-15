به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین سید مرتضی اردبیلی از برگزاری مراسم دهمین سالگرد ارتحال آیت‌الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی خبر داد و اظهار کرد: این مراسم روز دوشنبه دوم آذرماه، هم‌زمان با شام وفات حضرت ام‌البنین (سلام‌الله‌علیها)، پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در مسجد امیرالمؤمنین(ع) تهران برگزار می‌شود.

وی افزود: آیت‌الله سید حسن عاملی، نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه اردبیل، سخنران این مراسم خواهد بود و در این آیین ابعاد مختلف شخصیت، اندیشه و خدمات آیت‌الله موسوی اردبیلی مورد توجه و بازخوانی قرار می‌گیرد.



حجت‌الاسلام والمسلمین اردبیلی با اشاره به ویژگی‌های فکری و مدیریتی آن مرجع فقید گفت: دوراندیشی و نگاه به آینده از برجسته‌ترین ویژگی‌های شخصیتی آیت‌الله موسوی اردبیلی بود و بخش قابل توجهی از اقدامات علمی، آموزشی و اجتماعی ایشان با چنین رویکردی شکل گرفت.



وی ادامه داد: نیازهای جوامع در هر دوره متناسب با شرایط همان زمان تغییر می‌کند اما شخصیت‌های اثرگذار علاوه بر شناخت مسائل روز، ضرورت‌های آینده را نیز مورد توجه قرار می‌دهند و برای پاسخگویی به نیازهای نسل‌های بعد برنامه‌ریزی می‌کنند.



امام جماعت مسجد امیرالمؤمنین(ع) تهران اظهار کرد: آیت‌الله موسوی اردبیلی از جمله عالمانی بود که فعالیت‌های خود را به مسائل مقطعی و نیازهای روزمره محدود نکرد و در کنار رسیدگی به مسائل موجود، برای ایجاد بسترهای علمی، فرهنگی، آموزشی و اجتماعی پایدار نیز تلاش داشت.



وی افزود: ثمرات چنین رویکردی در برخی از مجموعه‌هایی که به همت آن مرحوم شکل گرفت، در سال‌های بعد آشکار شد و بخشی از این فعالیت‌ها همچنان ادامه دارد.



اردبیلی تأسیس مؤسسه خیریه مکتب امیرالمؤمنین(ع) را یکی از نمونه‌های این نگاه دانست و تصریح کرد: این مؤسسه با وجود محدودیت امکانات، در عرصه‌های مختلفی از جمله آموزش و پرورش، فعالیت‌های دینی و فرهنگی و حمایت از محرومان و نیازمندان خدماتی ماندگار ارائه کرد.



وی خاطرنشان کرد: نگاه حاکم بر این اقدامات تنها معطوف به انجام یک فعالیت خیرخواهانه در مقطعی مشخص نبود بلکه ایجاد زمینه‌ای پایدار برای خدمت به جامعه و نسل‌های آینده نیز مورد توجه قرار داشت.



امام جماعت مسجد امیرالمؤمنین(ع) تهران گفت: تأسیس مدارس مفید نیز از دیگر اقداماتی بود که رویکرد آینده‌نگر و تحول‌خواه آیت‌الله موسوی اردبیلی را در حوزه تعلیم و تربیت نشان می‌داد.



مدارس مفید از رویکرد تحول‌خواه او گفتند



وی افزود: راه‌اندازی مدارس مفید با شیوه‌ای نو و رویکردی متفاوت در نظام آموزشی کشور، از جمله اقداماتی بود که توجه آن مرحوم به تربیت نسل آینده و ضرورت تحول در عرصه آموزش را نمایان کرد.



اردبیلی تأسیس دانشگاه مفید در حوزه علمیه قم را نیز اقدامی مهم در مسیر توسعه علمی و تقویت ارتباط حوزه و دانشگاه دانست و اظهار کرد: این دانشگاه با هدف فراهم کردن امکان تحصیل و پژوهش برای طلاب و دانشجویان مستعد و علاقه‌مند در رشته‌های گوناگون تأسیس شد.



وی ادامه داد: دانشگاه مفید در سال‌های فعالیت خود جایگاه قابل توجهی در عرصه علمی و دانشگاهی کشور پیدا کرده و فعالیت آن همچنان ادامه دارد.



امام جماعت مسجد امیرالمؤمنین(ع) تهران تصریح کرد: تأسیس این دانشگاه را می‌توان از جلوه‌های توجه آیت‌الله موسوی اردبیلی به تعامل میان حوزه‌های علمیه و دانشگاه و فراهم کردن زمینه‌های جدید برای فعالیت علمی و آموزشی دانست.



وی اظهار کرد: توجه هم‌زمان به آموزش، پژوهش و ایجاد بسترهای علمی، بخشی از رویکردی بود که در اقدامات آن مرجع فقید دیده می‌شد و آثار آن در سال‌های بعد نیز تداوم یافت.



وی در بخش دیگری از سخنان خود به سابقه فعالیت‌های آیت‌الله موسوی اردبیلی در نهضت اسلامی اشاره کرد و گفت: مجاهدت‌های آن عالم در مسیر شکل‌گیری و پیروزی انقلاب اسلامی و سپس پذیرش مسئولیت‌های مهم در اداره کشور، بخش مهمی از کارنامه زندگی ایشان را تشکیل می‌دهد.



امام جماعت مسجد امیرالمؤمنین(ع) تهران افزود: آیت‌الله موسوی اردبیلی در مقاطع مختلف در کنار شخصیت‌های برجسته نهضت اسلامی از جمله شهید آیت‌الله بهشتی، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای حضور داشت و در روند شکل‌گیری و تثبیت نظام جمهوری اسلامی نقش‌آفرینی کرد.



وی ادامه داد: مسئولیت‌های مهمی که آن مرحوم پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر عهده گرفت، از جمله در دستگاه قضایی کشور، بخش دیگری از سوابق و خدمات ایشان به شمار می‌رود.



اردبیلی خاطرنشان کرد: حضور آیت‌الله موسوی اردبیلی در مسئولیت‌های مختلف، در کنار فعالیت‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی ایشان، مجموعه‌ای از ابعاد گوناگون شخصیت این عالم را شکل داده است.



میراث آیت الله موسوی اردبیلی برای نسل جوان بازخوانی می‌شود



وی با تأکید بر ضرورت بازخوانی شخصیت و اندیشه آیت‌الله موسوی اردبیلی اظهار کرد: برگزاری مراسم سالگرد ارتحال این مرجع فقید فرصتی برای مرور میراث علمی، اخلاقی، اجتماعی و مدیریتی ایشان و آشنایی نسل جوان با خدمات و اندیشه‌های این عالم است.



امام جماعت مسجد امیرالمؤمنین(ع) تهران افزود: شناخت شخصیت‌هایی که نگاه آنان به آینده جامعه و تعالی نسل‌های بعدی معطوف بوده است، می‌تواند زمینه آشنایی نسل جوان با تجربه‌ها و اقداماتی را فراهم کند که در دوره‌های مختلف برای جامعه به یادگار گذاشته‌اند.



وی گفت: بخش قابل توجهی از میراث آیت‌الله موسوی اردبیلی در اقداماتی باقی مانده است که با هدف ایجاد زیرساخت‌های علمی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی شکل گرفت و برخی از این مجموعه‌ها پس از رحلت ایشان نیز به فعالیت خود ادامه داده‌اند.



اردبیلی تأکید کرد: معرفی این میراث می‌تواند زمینه توجه بیشتر به مفاهیمی همچون علم، خدمت، مسئولیت‌پذیری و تلاش برای اعتلای جامعه را فراهم کند و ابعاد مختلف زندگی و فعالیت آن مرجع فقید را برای نسل‌های جدید روشن‌تر سازد.



گفتنی است سید عبدالکریم موسوی اردبیلی فقیه، قاضی و سیاستمدار ایرانی، سومین رئیس قوه قضائیه، نماینده نخستین دوره مجلس خبرگان رهبری، امام جمعه موقت تهران و از مراجع تقلید شیعه بود.



وی از اعضای شورای انقلاب و از بنیانگذاران حزب جمهوری اسلامی بود و ریاست دیوان عالی کشور را نیز در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ بر عهده داشت.



عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی، عضویت در هیئت سه نفره رسیدگی به اختلاف بنی‌صدر و دیگران، دادستانی کل کشور، عضویت در شورای عالی قضایی، عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی و مسئولیت اجرای فرمان شش ماده‌ای امام خمینی(ره) از دیگر مسئولیت‌های وی بود.



آیت‌الله موسوی اردبیلی سرانجام در آذرماه سال ۱۳۹۵ درگذشت و پیکر وی در جوار کریمه اهل‌بیت حضرت فاطمه معصومه(سلام‌الله‌علیها) به خاک سپرده شد.