علی حسین‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، از تعریف ۱۰ پروژه عمرانی، آموزشی، ورزشی و زیست‌محیطی در شهرستان شاهرود در قالب طرح مالیات‌های نشان‌دار خبر داد و گفت: مؤدیان مالیاتی می‌توانند محل هزینه‌کرد مالیات پرداختی خود را از میان این پروژه‌ها انتخاب کنند.

وی با اشاره به افزایش طرح‌های مالیات نشان‌دار و تنوع‌بخشی به این طرح‌ها در استان سمنان، اظهار داشت: در شهرستان شاهرود ۱۰ پروژه مهم و عام‌المنفعه در قالب طرح مالیات‌های نشان‌دار تعریف شده است.

حسین‌پور با بیان اینکه مؤدیان هنگام پرداخت مالیات می‌توانند پروژه مورد نظر خود را برای هزینه‌کرد مالیات پرداختی انتخاب کنند، افزود: در این صورت اداره کل امور مالیاتی استان سمنان با همکاری سازمان برنامه و بودجه، منابع مالیاتی تخصیص‌یافته را برای اجرای پروژه انتخاب‌شده منظور می‌کند.

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان با تأکید بر نقش مالیات‌های نشان‌دار در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، بیان کرد: احداث سالن ورزشی روستای فرومد به‌تازگی در فهرست پروژه‌های مشمول این طرح در شهرستان شاهرود قرار گرفته است.

حسین‌پور حفر و تجهیز چهار حلقه چاه آب در شهرستان شاهرود را از دیگر پروژه‌های پیش‌بینی‌شده دانست و گفت: بهسازی محور شاهرود ـ طرود ـ معلمان با هدف کاهش تصادفات جاده‌ای نیز از جمله طرح‌هایی است که مؤدیان می‌توانند مالیات خود را به آن اختصاص دهند.

وی ادامه داد: تکمیل و بهسازی مدرسه دوکلاسه امید انقلاب شاهرود، تکمیل آموزشگاه ۱۲ کلاسه کلاته‌خیج، تخریب و بازسازی مدرسه ۱۲ کلاسه کلاته‌خیج و احداث بند خاکی میزاخور از دیگر پروژه‌های پیش‌بینی‌شده در قالب مالیات‌های نشان‌دار است.

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان همچنین احداث مدرسه ۶ کلاسه در روستای سطوه از مناطق محروم شهرستان شاهرود را از دیگر طرح‌های این فهرست برشمرد و افزود: دهمین پروژه نیز تکمیل فنس‌کشی مسیر تردد یوزپلنگ آسیایی با هدف حفاظت از این گونه ارزشمند و جلوگیری از خطر انقراض آن است.

حسین‌پور در تشریح نحوه مشارکت مؤدیان در این طرح گفت: افراد هنگام پرداخت مالیات در سامانه مؤدیان مالیاتی، با انتخاب گزینه «تمایل دارم وجه واریزی برای پروژه‌های نشان‌دار هزینه شود»، می‌توانند پروژه مورد نظر خود را مشخص کنند.

وی تأکید کرد: با انتخاب این گزینه و ثبت پروژه مورد نظر، مالیات پرداختی مؤدیان برای همان پروژه منظور و هزینه خواهد شد.