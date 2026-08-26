به گزارش خبرنگار مهر، سیدطاها علوی صبح چهارشنبه در گفتوگو با خبرنگاران، با اشاره به اجرای سومین سال طرح «نشاندار کردن مالیاتها» در آذربایجانشرقی اظهار کرد: این طرح با هدف شفافسازی محل هزینهکرد مالیات و افزایش مشارکت مؤدیان در توسعه و آبادانی کشور اجرا میشود.
وی افزود: مؤدیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم میتوانند محل هزینهکرد مالیات خود را از میان پروژههای تعریفشده انتخاب کنند.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجانشرقی با بیان اینکه امسال ۸۹ پروژه در هشت حوزه برای مشارکت مؤدیان استان معرفی شده است، گفت: این پروژهها در حوزههای آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفهای، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن، بازرگانی و ارتباطات، امور عمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی، آب، کشاورزی و محیط زیست، حملونقل، عمران شهری و روستایی، فرهنگ، ورزش و گردشگری و سلامت و رفاه اجتماعی تعریف شدهاند.
علوی ادامه داد: در میان این حوزهها، حملونقل و عمران شهری و روستایی با اعتبار مورد نیاز چهار هزار و ۱۳ میلیارد ریال، بیشترین میزان اعتبار را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: حوزه آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفهای نیز با ۴۰ پروژه، بیشترین تعداد طرحها را دارد که عمده آنها به تکمیل مدارس نیمهتمام، بهویژه در مناطق محروم، اختصاص یافته است.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجانشرقی گفت: حوزههای صنعت، معدن، بازرگانی و ارتباطات و همچنین آموزش عالی، تحقیقات و فناوری هرکدام یک پروژه دارند و اعتبار مورد نیاز این پروژهها به ترتیب ۲۵۰ و ۴۴۹ میلیارد ریال است.
وی با اشاره به بزرگترین پروژه از نظر اعتبار مورد نیاز اظهار کرد: بهسازی راه اصلی بستانآباد ـ تبریز ـ مرند ـ سهراهی ایواوغلی، میاندوآب ـ آذرشهر، اردبیل ـ سراب ـ بستانآباد و احداث کمربندی میاندوآب و کمربندی بناب با اعتبار مورد نیاز یکهزار و ۳۷۳ میلیارد ریال، بیشترین اعتبار را در میان پروژههای تعریفشده به خود اختصاص داده است.
علوی افزود: تکمیل مدرسه سهکلاسه فتحالمبین آبخواره ورزقان نیز با اعتبار مورد نیاز ۲ میلیارد ریال، کمترین اعتبار را در میان پروژههای معرفیشده دارد.
وی با تأکید بر نقش مؤدیان در توسعه زیرساختهای استان خاطرنشان کرد: در قالب طرح «نشاندار کردن مالیاتها»، مؤدیان علاوه بر پرداخت مالیات، میتوانند در انتخاب محل هزینهکرد آن نیز مشارکت کرده و از نحوه مصرف مالیات پرداختی خود مطلع شوند.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجانشرقی آخرین مهلت مشارکت مؤدیان در این طرح را ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ اعلام کرد و گفت: این مهلت همزمان با پایان زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشمولان تبصره ماده ۱۰۰ خواهد بود.
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