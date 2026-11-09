به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدباقر سیدی‌بنابی، نماینده مجلس خبرگان رهبری در آذربایجان‌شرقی و امام جمعه بناب شامگاه دوشنبه در دیدار با حبیب ابراهیم‌زاده رئیس اداره امور مالیاتی این شهرستان، اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات را اقدامی مؤثر برای افزایش مشارکت مردم در توسعه کشور ارزیابی کرد.

وی با بیان اینکه این طرح امکان مشارکت مستقیم مؤدیان در تأمین اعتبار پروژه‌های کشور را فراهم می‌کند، اظهار کرد: استقبال مردم از این ظرفیت می‌تواند در تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده برای طرح نقش مهمی داشته باشد.

سیدی‌بنابی بر ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده درباره ابعاد و سازوکار اجرای طرح تأکید کرد و گفت: مردم و پرداخت‌کنندگان مالیات باید با نحوه انتخاب پروژه‌ها و محل هزینه‌کرد منابع مالیاتی آشنا شوند تا زمینه مشارکت بیشتر آنان فراهم شود.

نماینده مجلس خبرگان رهبری در آذربایجان‌شرقی، شفافیت در هزینه‌کرد منابع مالیاتی را از مزیت‌های این طرح برشمرد و افزود: مؤدیان باید بدانند مالیاتی که پرداخت می‌کنند در چه بخش‌هایی هزینه می‌شود؛ چراکه آگاهی از محل مصرف این منابع به افزایش اعتماد عمومی و همکاری مردم کمک می‌کند.

وی همچنین نشان‌دار کردن مالیات را ظرفیتی برای تحقق عدالت مالیاتی و توسعه متوازن مناطق کشور دانست و خواستار حمایت بیشتر دولت از این شیوه مشارکتی در تخصیص منابع شد.

اختصاص ۱۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به سه پروژه بناب

در ادامه این دیدار، حبیب ابراهیم‌زاده، رئیس اداره امور مالیاتی شهرستان بناب، با تشریح نحوه اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات گفت: مؤدیان مالیاتی هنگام ارائه اظهارنامه و تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم می‌توانند از میان پروژه‌های تعیین‌شده، محل مصرف مالیات خود را انتخاب کنند و در تأمین اعتبار طرح‌های اولویت‌دار مشارکت داشته باشند.

وی از پیش‌بینی سه پروژه در شهرستان بناب برای اجرای این طرح خبر داد و اظهار کرد: احداث مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی آب، تکمیل مدرسه ۶ کلاسه خوشه‌مهر و احداث مدرسه ۹ کلاسه ابتدایی زرگران (فاطمیه) از جمله این پروژه‌ها هستند.

رئیس اداره امور مالیاتی بناب مجموع اعتبار موردنیاز برای اجرای این سه پروژه را ۱۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان اعلام کرد.

ابراهیم‌زاده با اشاره به زمان‌بندی اجرای طرح خاطرنشان کرد: ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل، تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰ و مشارکت در طرح نشان‌دار کردن مالیات برای عملکرد سال ۱۴۰۴ است.

بر این اساس، مؤدیان مالیاتی تا پایان مهلت تعیین‌شده فرصت دارند با انتخاب پروژه‌های موردنظر، در تأمین اعتبار طرح‌های عمرانی و خدماتی مشارکت کنند.