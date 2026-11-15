به گزارش خبرگزاری مهر، عاطفه زارعی اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن هفته کتاب مدیریت اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور اقدام به برپایی نمایشگاهی از اسناد تاریخی مرتبط با حوزه نشر و کتاب‌خوانی کرده است.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه به ۲ صورت حقیقی و مجازی میزبان علاقه‌مندان است، افزود: در این مجموعه ۱۷ قطعه سند تاریخی نفیس با محوریت وضعیت چاپ، توزیع کتاب و نشریات، فعالیت چاپخانه‌ها و همچنین معرفی چهره‌های تاثیرگذار حوزه کتاب در همدان در معرض دید عموم قرار گرفته است.

مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور به بخشی از اسناد شاخص این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: مکاتبات چاپخانه‌های همدان با فرمانداری کل وقت در خصوص مشکلات صنف چاپ، نظام‌نامه کتابخانه معارف و انتصاب قاسم برنا به عضویت انجمن کتابخانه شهر همدان از جمله اسناد مرتبط با استان است که در این نمایشگاه ارائه می‌شود.

زارعی افزود: اسنادی ملی نظیر شرح وظایف کتابدار نخست وزیری، قرارداد استخدام پروین اعتصامی به سمت کتابدار دانشسرای عالی و ابلاغیه واگذاری اداره امور کتابخانه‌های کشور به کتابخانه ملی با هدف تمرکز بخشی به این حوزه از دیگر مستندات ارزشمندی است که در این نمایشگاه به نمایش درآمده است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای بازدید حضوری از این نمایشگاه به محل مدیریت اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور در همدان مراجعه کنند.