محسن مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر با ارائه گزارش عملکرد عملیاتی این جمعیت در ۲۴ ساعت گذشته اظهار کرد: در این بازه زمانی تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر استان اصفهان به ۱۱ حادثه مختلف امدادرسانی کردند.

وی با تفکیک نوع حوادث، افزود: این عملیات‌ها شامل ۴ مورد حوادث جاده‌ای، ۴ مورد خدمات حضوری، ۲ مورد حوادث صنعتی و کارگاهی و یک مورد عملیات جست‌وجو برای مفقودین بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان در خصوص آمار مصدومان و آسیب‌دیدگان تصریح کرد: در حوادث ۲۴ ساعت اخیر، مجموعاً ۱۷ نفر دچار حادثه شدند که از این تعداد ۱۵ نفر مصدوم گشته‌اند. همچنین، ۴ نفر توسط تیم‌های امدادی به مراکز درمانی منتقل و ۴ نفر نیز به‌صورت سرپایی درمان شدند.

مؤمنی در ادامه به اقدامات تخصصی تیم‌های عملیاتی اشاره کرد و گفت: در جریان این حوادث، یک مورد عملیات رهاسازی انجام شد و متأسفانه یک مورد فوتی نیز در صحنه گزارش شده است.

بنا بر اعلام مدیرعامل هلال‌احمر، پایگاه‌های امداد و نجات «نوغان» (بوئین و میاندشت)، «مورچه خورت» (شاهین‌شهر)، «مهیار» (شهرضا)، «پلیس‌راه» (فلاورجان)، «ابیازن» (نطنز) و «شهید غزنوی» (گلپایگان) در این عملیات‌ها مشارکت فعال داشته‌اند.