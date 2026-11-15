پرویز ساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حمایت از دانش‌آموزان نیازمند و دارای معلولیت با هدف فراهم کردن فرصت برابر آموزشی و جلوگیری از بازماندگی تحصیلی، در دستور کار اداره‌کل بهزیستی کردستان قرار دارد و در همین راستا طی نیمه نخست سال جاری بیش از ۱۰ میلیارد ریال کمک‌هزینه تحصیلی به جامعه هدف این نهاد پرداخت شده است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره‌کل بهزیستی کردستان، بیان کرد: در شش‌ماهه نخست امسال مبلغ ۱۰ میلیارد و ۸۳۰ میلیون ریال برای پشتیبانی از تحصیل بیش از چهار هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز واجد شرایط در استان اختصاص یافته است.

وی هدف از این حمایت‌ها را کمک به استمرار حضور دانش‌آموزان در چرخه آموزش عنوان کرد و افزود: تأمین بخشی از نیازهای آموزشی این گروه، تقویت توان تحصیلی و کاهش زمینه‌های افت آموزشی و ترک تحصیل را دنبال می‌کند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال بهزیستی کردستان همچنین حمایت از دانش‌آموزان مستعد و نخبه را از دیگر برنامه‌های این مجموعه دانست و گفت: هر سال برای ترغیب دانش‌آموزان به پیشرفت علمی و شناسایی استعدادهای برتر، کمک‌هزینه‌های تشویقی به دارندگان رتبه‌های برتر تحصیلی و نخبگان کنکور سراسری پرداخت می‌شود.

ساعدی با اشاره به اولویت‌بندی مناطق در ارائه حمایت‌های آموزشی بیان کرد: دانش‌آموزان ساکن مناطق محروم و روستاها، سکونتگاه‌های حاشیه‌ای و مناطق کم‌برخوردار شهری در اولویت دریافت این خدمات قرار دارند.

وی تأکید کرد: تلاش بهزیستی بر این است که حمایت‌های آموزشی متناسب با وضعیت و نیاز دانش‌آموزان ارائه شود تا شرایط اقتصادی و محل زندگی، مانعی برای ادامه تحصیل و شکوفایی استعدادهای آنان نباشد.