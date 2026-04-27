ساعدی در گفتوگو با خبرنگار مهر از حمایتهای گسترده بهزیستی استان کردستان از ۲۹۳۵ دانشآموز دارای معلولیت خبر داد و اظهار کرد: این حمایتها در راستای ارتقای سطح علمی، ایجاد فرصتهای برابر آموزشی و توانمندسازی این قشر ارائه میشود.
ساعدی با اشاره به مهمترین اقدامات این حوزه افزود: پرداخت کمکهزینه تحصیلی، کمکهزینه درمان، تأمین هزینه ایاب و ذهاب و ارائه خدمات آموزشی از جمله برنامههای اولویتدار این معاونت است که بهصورت مستمر به جامعه هدف ارائه میشود.
وی ادامه داد: در سازمان بهزیستی، بهمنظور تقویت بنیه علمی و همچنین تشویق و ترغیب دانشآموزان و دانشجویان به ادامه تحصیل، کمکهزینههای تحصیلی در نظر گرفته شده و به افراد واجد شرایط پرداخت میشود.
معاون مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی بهزیستی کردستان همچنین از اجرای برنامههای فرهنگی در حوزه آموزش خبر داد و گفت: حمایت از حضور دانشآموزان در آزمونهای آموزشی از جمله آزمونهای قلمچی، با هدف ایجاد عدالت آموزشی و افزایش انگیزه تحصیلی در دستور کار قرار دارد.
ساعدی با اشاره به تشکیل پارلمان مشورتی دانشآموزی، این اقدام را گامی مؤثر در مسیر توانمندسازی دانشآموزان دانست و تصریح کرد: این پارلمان با هدف بررسی مشکلات دانشآموزان تحت پوشش، مشارکت در فرآیند تصمیمگیری و تصمیمسازی، تقویت حس مسئولیتپذیری و خودباوری و همچنین افزایش نقشآفرینی دانشآموزان در حوزه آموزش و پرورش شکل گرفته است.
وی برگزاری جلسات هماندیشی و ایجاد تعامل میان دانشآموزان، خانوادهها و جامعه را از مهمترین کارکردهای این پارلمان عنوان کرد و افزود: توجه به انتظارات متقابل این سه ضلع، نقش مهمی در بهبود روند آموزشی و اجتماعی دانشآموزان دارد.
به گفته وی، پرداخت کمکهزینههای تحصیلی، تأمین وسایل توانبخشی و ارائه مشوقهای مالی به اعضای فعال پارلمان دانشآموزی، از دیگر اولویتهای سازمان بهزیستی در این حوزه به شمار میرود.
ساعدی در پایان تأکید کرد: مجموعه این اقدامات با هدف افزایش کیفیت زندگی، ارتقای سطح آموزشی و فراهمسازی زمینههای حضور فعال دانشآموزان دارای معلولیت در جامعه دنبال میشود.
نظر شما