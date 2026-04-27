۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۴۵

حمایت بهزیستی کردستان از ۲۹۳۵ دانش‌آموز دارای معلولیت

سنندج- معاون مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی از اجرای بسته‌های حمایتی آموزشی، درمانی و فرهنگی برای بیش از ۲۹۰۰ دانش‌آموز دارای معلولیت در استان کردستان خبر داد.

ساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از حمایت‌های گسترده بهزیستی استان کردستان از ۲۹۳۵ دانش‌آموز دارای معلولیت خبر داد و اظهار کرد: این حمایت‌ها در راستای ارتقای سطح علمی، ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی و توانمندسازی این قشر ارائه می‌شود.

ساعدی با اشاره به مهم‌ترین اقدامات این حوزه افزود: پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی، کمک‌هزینه درمان، تأمین هزینه ایاب و ذهاب و ارائه خدمات آموزشی از جمله برنامه‌های اولویت‌دار این معاونت است که به‌صورت مستمر به جامعه هدف ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: در سازمان بهزیستی، به‌منظور تقویت بنیه علمی و همچنین تشویق و ترغیب دانش‌آموزان و دانشجویان به ادامه تحصیل، کمک‌هزینه‌های تحصیلی در نظر گرفته شده و به افراد واجد شرایط پرداخت می‌شود.

معاون مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی بهزیستی کردستان همچنین از اجرای برنامه‌های فرهنگی در حوزه آموزش خبر داد و گفت: حمایت از حضور دانش‌آموزان در آزمون‌های آموزشی از جمله آزمون‌های قلم‌چی، با هدف ایجاد عدالت آموزشی و افزایش انگیزه تحصیلی در دستور کار قرار دارد.

ساعدی با اشاره به تشکیل پارلمان مشورتی دانش‌آموزی، این اقدام را گامی مؤثر در مسیر توانمندسازی دانش‌آموزان دانست و تصریح کرد: این پارلمان با هدف بررسی مشکلات دانش‌آموزان تحت پوشش، مشارکت در فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی، تقویت حس مسئولیت‌پذیری و خودباوری و همچنین افزایش نقش‌آفرینی دانش‌آموزان در حوزه آموزش و پرورش شکل گرفته است.

وی برگزاری جلسات هم‌اندیشی و ایجاد تعامل میان دانش‌آموزان، خانواده‌ها و جامعه را از مهم‌ترین کارکردهای این پارلمان عنوان کرد و افزود: توجه به انتظارات متقابل این سه ضلع، نقش مهمی در بهبود روند آموزشی و اجتماعی دانش‌آموزان دارد.

به گفته وی، پرداخت کمک‌هزینه‌های تحصیلی، تأمین وسایل توانبخشی و ارائه مشوق‌های مالی به اعضای فعال پارلمان دانش‌آموزی، از دیگر اولویت‌های سازمان بهزیستی در این حوزه به شمار می‌رود.

ساعدی در پایان تأکید کرد: مجموعه این اقدامات با هدف افزایش کیفیت زندگی، ارتقای سطح آموزشی و فراهم‌سازی زمینه‌های حضور فعال دانش‌آموزان دارای معلولیت در جامعه دنبال می‌شود.

کد مطلب 6812850

