به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی امروز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این ایام مصادف بود با سالروز شهادت سرلشکر شهید حسن طهرانی‌مقدم و جمعی از نیروهای جان‌برکف نیروی هوافضای سپاه که به روز ملی هوافضا نام‌گذاری شده است. این روز را به همه همرزمان خودم که روزی توفیق همسنگری با ایشان را داشتم، فرماندهان و خانواده‌های معزز شهدای این نیروی تاریخ‌ساز تبریک عرض می‌کنم.



وی افزود: در همین ایام شاهد رونمایی از یک شهر جدید موشکی نیز بودیم. این دستاورد ارزشمند که در حین جنگ و زیر آتش دشمن ایجاد شده، فراتر از یک دستاورد فنی و دفاعی، نمادی از تغییر معادلات راهبردی در منطقه است.



رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به توانمندی‌های نیروی هوافضای سپاه تصریح کرد: امروز نیروی هوافضا ترکیبی است از تجربه جوانان دهه‌ ۴۰ با ایمان جوانان دهه‌های ۶۰ و ۷۰؛ سازمانی که با تکیه بر سنت‌های الهی و شعار «وَلَکنَّ اللهَ رَمی»، ناممکن‌ها را ممکن کرده و خواب را از چشمان رژیم سفاک صهیونیستی ربوده و به مردم مقاوم ایران و ملت‌های آزاده منطقه و جهان، به‌خصوص کودکان مظلوم فلسطینی، امید و عزت بخشیده است.



قالیباف ادامه داد: در سایه دستاوردها و مجاهدت‌های این نیرو و همه نیروهای مسلح کشورمان، همان‌طور که قبلاً تأکید کرده‌ام، در وضعیت «نه جنگ، نه صلح» نخواهیم ماند و برای ما اصلاً مهم نیست که آمریکا می‌خواهد مذاکره کند یا جنگ؛ اگر ۷ شرط منطقی ما که نتیجه مجاهدت‌های ملت ایران است را بپذیرند، مسیر توافق باز است؛ اما اگر این‌بار آمریکایی‌ها خطایی کنند، جغرافیای نبرد را توان و اراده نیروهای مسلح ایران تعیین خواهد کرد، نه خواست و اراده آن‌ها و دود جنگ جدید به چشم خیلی‌ها خواهد رفت.



وی با اشاره به اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت: اظهارات سخیف و ادبیات غیراخلاقی وزیر خزانه‌داری آمریکا، نشان‌دهنده استیصال عمیق آنان در مواجهه با اقتدار جمهوری اسلامی است. کسی که به دلیل ترس از سایه تهدیدها، از خانه خود به پناهگاه‌های نظامی گریخته، بهتر است به‌جای توهین به ملت‌های بزرگ، به شکست‌های استراتژیکش در خلیج فارس بیندیشد.



رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم بیان کرد: همان‌طور که پیش از این نیز تأکید کرده بودم، اصلی‌ترین نبرد ما در کنار میدان نظامی، میدان تولید و معیشت مردم است. تورم، بیکاری و نوسانات قیمت، مسائلی نیستند که با سخنرانی یا بخشنامه حل شوند. حفاظت تمام‌عیار از سفره مردمی که بیش از ۸ ماه مقابل یکی از بزرگ‌ترین جنگ‌های تاریخ مقاومت کرده‌اند، کمترین و بدیهی‌ترین وظیفه همه ما مسئولان است.



قالیباف خاطرنشان کرد: اگر گاهی به دلیل تورم، افزایش قیمت یک کالا اجتناب‌ناپذیر است، چندنرخی بودن یک کالای مشابه به هیچ‌وجه به تورم ارتباطی ندارد و ناشی از عدم نظارت بر بازار است. اینجانب قبلاً هم عرض کرده بودم که دستگاه‌های متولی موظف‌اند این شرایط بازار را با نظارت و طرح‌های ضربتی اصلاح کنند.



وی افزود: در این زمینه از کمیسیون‌های صنعت و معدن، حقوقی و قضایی و اقتصادی می‌خواهم گزارش نظارتی را برای ارائه به محضر مردم عزیز، درباره معرفی مقصران عدم نظارت بر قیمت‌ها و بازار، آماده و ارائه کنند.



رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اظهارنظرهای اخیر درباره بنزین و ناترازی انرژی گفت: اخیراً برخی اظهارنظرهای مکرر پیرامون مسئله بنزین باعث ایجاد نگرانی در میان مردم شده است. بنزین و ناترازی انرژی، یک موضوع فنی و ملی است که با خرد جمعی، کار کارشناسی، رسیدن به تصمیمات بهینه و قطعی و همراهی مردم حل می‌شود.



قالیباف تأکید کرد: البته هر تصمیمی در این زمینه باید با اقناع افکار عمومی و به‌گونه‌ای باشد که کمترین فشار را بر مردم شریفمان وارد کند و لازم است متولیان این حوزه، حساسیت و اهمیت این موضوع را بیش از دیگران درک کنند و از مواضع و اظهارنظرهای مداوم جداً پرهیز کنند.

قالیباف در ادامه با اشاره به حادثه تلخ واژگونی اتوبوس حامل کارکنان شرکت ام‌جی‌ال دهلران اظهار کرد: مطلع شدیم شب گذشته تعدادی از کارکنان شریف شرکت ام‌جی‌ال دهلران در حادثه تلخ واژگونی اتوبوس، جان خود را از دست دادند.



وی ضمن تسلیت این حادثه به خانواده‌های داغدار جان‌باختگان و به‌ویژه مردم شریف، شهیدپرور، غیور و متدین استان ایلام، برای درگذشتگان رحمت و مغفرت الهی و برای مصدومان این حادثه شفای عاجل و کامل مسئلت کرد.



رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به درگذشت پدر مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجلس، گفت: هفته گذشته مطلع شدیم پدر گرامی آقای مهرداد لاهوتی که پدر دو شهید نیز بودند، به رحمت ایزدی پیوستند.



قالیباف ضمن تسلیت این مصیبت به مهرداد لاهوتی و خانواده وی، برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت کرد.