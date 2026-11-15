به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای برگزاری کنگره ملی ۵ هزار و ۵۳۶ شهید استان کردستان، اجلاسیه شهدای لشکر عملیاتی ۲۲ بیت‌المقدس با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تبیین جایگاه و نقش‌آفرینی آنان در دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.

این مراسم روز سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۷:۱۵ در سالن ورزشی سرپوشیده آزادی واقع در میدان ارتش سنندج برگزار می‌شود.

در این اجلاسیه، کربلایی محسن محمدپناهی با اجرای مداحی «باید برخاست» به ذکر مصیبت و مدیحه‌سرایی می‌پردازد و یک قاری بین‌المللی قرآن کریم نیز در این محفل حضور خواهد داشت.

همچنین اجرای برنامه‌های هنری توسط گروه‌های حاضر در برنامه تلویزیونی «مهدیه معلی» از دیگر بخش‌های پیش‌بینی‌شده برای این مراسم است.

برپایی سفره کریمانه و موکب‌های مختلف نیز از جمله برنامه‌های جانبی اجلاسیه شهدای لشکر ۲۲ بیت‌المقدس خواهد بود.

از دیگر بخش‌های این مراسم، در نظر گرفتن سفر زیارتی رایگان مشهد مقدس برای ۱۰ خانواده، در مجموع ۴۰ نفر، به نیابت از شهدای این لشکر است که این افراد از میان شرکت‌کنندگان و به قید قرعه انتخاب می‌شوند.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، قرعه‌کشی به‌صورت دیجیتال و از طریق اسکن کد QR نمایش‌داده‌شده روی ویدئووال مراسم با تلفن همراه انجام می‌شود و هزینه بلیت رفت‌وبرگشت اتوبوس و اقامت در هتل برای برگزیدگان تأمین خواهد شد.

اقامه نماز مغرب و عشا در محل برگزاری اجلاسیه نیز پیش‌بینی شده است.

حضور در این مراسم برای عموم خواهران و برادران آزاد است و علاقه‌مندان می‌توانند با شرکت در این محفل، در پاسداشت مقام شهدا و تجدید پیمان با آرمان‌های آنان سهیم شوند.