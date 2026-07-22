به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمشید رضایی عصر چهارشنبه در جلسه شورای سیاستگذاری دومین کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید کردستان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، اظهار کرد: برگزاری کنگره ملی شهدای کردستان نیازمند بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های استان است و در همین راستا اقدامات متعددی برای فراهم کردن زمینه برگزاری باشکوه این رویداد انجام شده است.

وی افزود: جلسات شورای سیاست‌گذاری کنگره با ریاست نماینده ولی‌فقیه در استان برگزار شده و برای تدوین و ابلاغ برنامه‌های کمیته‌های مختلف نیز جلسات هم‌اندیشی متعددی برگزار شده است.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با اشاره به تشکیل کمیته‌های تخصصی کنگره، بیان کرد: در مجموع ۳۰ کمیته برای پیشبرد برنامه‌های کنگره در نظر گرفته شده که ۲۰ کمیته بر اساس ابلاغیه‌های مربوطه و ۱۰ کمیته نیز متناسب با اقتضائات و ظرفیت‌های استان تشکیل شده است.

تشکیل ستادهای شهرستانی و برگزاری اجلاسیه‌ها

رضایی ادامه داد: چهار جلسه ستاد کنگره با حضور استاندار کردستان برگزار شده و همچنین هیئت امنای کنگره در تهران با حضور جمعی از معتمدان، متنفذان و نمایندگان ادوار کردستان تشکیل شده است.

وی از تشکیل ۱۰ ستاد شهرستانی خبر داد و گفت: سیاست‌ها و برنامه‌های کنگره در شهرستان‌ها تبیین شده و ستادهای اجلاسیه‌های قشری نیز در دستگاه‌های اجرایی و ادارات کل استان شکل گرفته است.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با اشاره به تدوین تقویم برگزاری اجلاسیه‌ها، عنوان کرد: زمان‌بندی اجلاسیه‌های شهرستانی و قشری مشخص شده و تاکنون چند اجلاسیه شهرستانی و قشری از جمله اجلاسیه‌های دانشجویی، دانش‌آموزی و شهدای زن برگزار شده و سایر برنامه‌ها نیز بر اساس تقویم تعیین‌شده در حال اجراست.

رضایی همچنین از توجه ویژه به ظرفیت‌های هنری استان در جریان برگزاری کنگره خبر داد و افزود: جلسات متعددی با هنرمندان برگزار شده و تلاش بر این است که تولیدات هنری کنگره با استفاده از توان هنرمندان بومی انجام شود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای تولید محصولات هنری، بیان کرد: ساخت چهار اثر نمایشی و تولید سه فیلم کوتاه داستانی با موضوع شهدای استان در دستور کار قرار گرفته و برای تولید آثار مستند نیز سوژه‌های مختلفی شناسایی شده است.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان از هدف‌گذاری برای تألیف ۱۰۰ عنوان کتاب خبر داد و گفت: سهم سپاه از این مجموعه ۳۰ عنوان کتاب تعیین شده است.

همکاری صداوسیما در انعکاس برنامه‌های کنگره

رضایی با اشاره به همکاری صداوسیما در برگزاری کنگره، اظهار کرد: در این زمینه توافق‌های لازم برای تولید موشن‌گرافی، تیزر، ویژه‌برنامه‌های تلویزیونی و انعکاس اخبار و رویدادهای کنگره در شبکه استانی و ملی انجام شده است.

وی افزود: همچنین دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف استان موظف شده‌اند فعالیت‌های فرهنگی و عمرانی خود را با رویکرد کنگره و به نیت ۵۵۳۶ شهید کردستان دنبال کنند.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با اشاره به برخی مشکلات موجود در مسیر اجرای برنامه‌ها، کمبود منابع مالی را یکی از چالش‌های پیش‌رو دانست و گفت: با وجود محدودیت‌های اعتباری، رویکرد اصلی کنگره محصول‌محور است و تلاش می‌شود آثار ماندگاری در حوزه کتاب، محصولات فرهنگی، فیلم سینمایی و موسیقی تولید شود.

رضایی از برنامه‌ریزی برای برگزاری اجلاسیه فرماندهان پیشکسوت و پیشمرگان مسلمان کرد خبر داد و عنوان کرد: تهیه کتاب عکس شهدای استان نیز در دستور کار قرار گرفته و برای اجرای این طرح، یکی از خیران مبلغ سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اختصاص داده است.

وی با قدردانی از همراهی نماینده ولی‌فقیه در استان، استاندار کردستان، معاونان استانداری، فرمانداران، مدیران دستگاه‌های اجرایی، کمیته‌های تخصصی و صداوسیما، خاطرنشان کرد: مجموعه مدیران و مسئولان استان برای برگزاری اجلاسیه‌های کنگره پای کار هستند و تاکنون برنامه‌های برگزارشده در شهرستان‌ها و اقشار مختلف با کیفیت مطلوب و در شأن شهدای والامقام استان برگزار شده است.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان تأکید کرد: امیدواریم با حمایت بیشتر در حوزه تأمین منابع مالی و با پشتیبانی مردم، کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید کردستان به بهترین شکل و در شأن مقام شامخ شهدا برگزار شود.