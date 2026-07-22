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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۰

سردار رضایی: تولید ۱۰۰ عنوان کتاب با محوریت شهدای کردستان هدف‌گذاری شد

سردار رضایی: تولید ۱۰۰ عنوان کتاب با محوریت شهدای کردستان هدف‌گذاری شد

سنندج- فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان گفت: برای کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید استان، تألیف ۱۰۰ عنوان کتاب با محوریت شهدا هدف‌گذاری شده که سهم سپاه از این مجموعه ۳۰ عنوان است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمشید رضایی عصر چهارشنبه در جلسه شورای سیاستگذاری دومین کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید کردستان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، اظهار کرد: برگزاری کنگره ملی شهدای کردستان نیازمند بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های استان است و در همین راستا اقدامات متعددی برای فراهم کردن زمینه برگزاری باشکوه این رویداد انجام شده است.

وی افزود: جلسات شورای سیاست‌گذاری کنگره با ریاست نماینده ولی‌فقیه در استان برگزار شده و برای تدوین و ابلاغ برنامه‌های کمیته‌های مختلف نیز جلسات هم‌اندیشی متعددی برگزار شده است.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با اشاره به تشکیل کمیته‌های تخصصی کنگره، بیان کرد: در مجموع ۳۰ کمیته برای پیشبرد برنامه‌های کنگره در نظر گرفته شده که ۲۰ کمیته بر اساس ابلاغیه‌های مربوطه و ۱۰ کمیته نیز متناسب با اقتضائات و ظرفیت‌های استان تشکیل شده است.

تشکیل ستادهای شهرستانی و برگزاری اجلاسیه‌ها

رضایی ادامه داد: چهار جلسه ستاد کنگره با حضور استاندار کردستان برگزار شده و همچنین هیئت امنای کنگره در تهران با حضور جمعی از معتمدان، متنفذان و نمایندگان ادوار کردستان تشکیل شده است.

وی از تشکیل ۱۰ ستاد شهرستانی خبر داد و گفت: سیاست‌ها و برنامه‌های کنگره در شهرستان‌ها تبیین شده و ستادهای اجلاسیه‌های قشری نیز در دستگاه‌های اجرایی و ادارات کل استان شکل گرفته است.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با اشاره به تدوین تقویم برگزاری اجلاسیه‌ها، عنوان کرد: زمان‌بندی اجلاسیه‌های شهرستانی و قشری مشخص شده و تاکنون چند اجلاسیه شهرستانی و قشری از جمله اجلاسیه‌های دانشجویی، دانش‌آموزی و شهدای زن برگزار شده و سایر برنامه‌ها نیز بر اساس تقویم تعیین‌شده در حال اجراست.

رضایی همچنین از توجه ویژه به ظرفیت‌های هنری استان در جریان برگزاری کنگره خبر داد و افزود: جلسات متعددی با هنرمندان برگزار شده و تلاش بر این است که تولیدات هنری کنگره با استفاده از توان هنرمندان بومی انجام شود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای تولید محصولات هنری، بیان کرد: ساخت چهار اثر نمایشی و تولید سه فیلم کوتاه داستانی با موضوع شهدای استان در دستور کار قرار گرفته و برای تولید آثار مستند نیز سوژه‌های مختلفی شناسایی شده است.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان از هدف‌گذاری برای تألیف ۱۰۰ عنوان کتاب خبر داد و گفت: سهم سپاه از این مجموعه ۳۰ عنوان کتاب تعیین شده است.

همکاری صداوسیما در انعکاس برنامه‌های کنگره

رضایی با اشاره به همکاری صداوسیما در برگزاری کنگره، اظهار کرد: در این زمینه توافق‌های لازم برای تولید موشن‌گرافی، تیزر، ویژه‌برنامه‌های تلویزیونی و انعکاس اخبار و رویدادهای کنگره در شبکه استانی و ملی انجام شده است.

وی افزود: همچنین دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف استان موظف شده‌اند فعالیت‌های فرهنگی و عمرانی خود را با رویکرد کنگره و به نیت ۵۵۳۶ شهید کردستان دنبال کنند.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با اشاره به برخی مشکلات موجود در مسیر اجرای برنامه‌ها، کمبود منابع مالی را یکی از چالش‌های پیش‌رو دانست و گفت: با وجود محدودیت‌های اعتباری، رویکرد اصلی کنگره محصول‌محور است و تلاش می‌شود آثار ماندگاری در حوزه کتاب، محصولات فرهنگی، فیلم سینمایی و موسیقی تولید شود.

رضایی از برنامه‌ریزی برای برگزاری اجلاسیه فرماندهان پیشکسوت و پیشمرگان مسلمان کرد خبر داد و عنوان کرد: تهیه کتاب عکس شهدای استان نیز در دستور کار قرار گرفته و برای اجرای این طرح، یکی از خیران مبلغ سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اختصاص داده است.

وی با قدردانی از همراهی نماینده ولی‌فقیه در استان، استاندار کردستان، معاونان استانداری، فرمانداران، مدیران دستگاه‌های اجرایی، کمیته‌های تخصصی و صداوسیما، خاطرنشان کرد: مجموعه مدیران و مسئولان استان برای برگزاری اجلاسیه‌های کنگره پای کار هستند و تاکنون برنامه‌های برگزارشده در شهرستان‌ها و اقشار مختلف با کیفیت مطلوب و در شأن شهدای والامقام استان برگزار شده است.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان تأکید کرد: امیدواریم با حمایت بیشتر در حوزه تأمین منابع مالی و با پشتیبانی مردم، کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید کردستان به بهترین شکل و در شأن مقام شامخ شهدا برگزار شود.

کد مطلب 6896217

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