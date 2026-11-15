به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بلک فرایدی یکی از فرصت‌های مناسب برای خرید محصولاتی است که شاید مدت‌ها در فهرست خریدتان قرار داشته‌اند. در این رویداد، علاوه بر کالاهای دیجیتال و لوازم خانگی بزرگ، می‌توان سراغ انواع لوازم برقی کوچک و متوسط رفت؛ محصولاتی که استفاده از آن‌ها می‌تواند کارهای روزمره خانه را ساده‌تر کند و تجربه آشپزی، نظافت و حتی استراحت را بهبود دهد.

از سرخ‌کن بدون روغن و اسپرسوساز گرفته تا جاروبرقی، اتو، خردکن و غذاساز، تنوع این محصولات به‌اندازه‌ای زیاد است که انتخاب را برای خریداران دشوار می‌کند. به همین دلیل، بهتر است پیش از شروع خرید بدانید کدام وسایل کاربرد بیشتری دارند و خرید چه محصولاتی در بلک فرایدی می‌تواند انتخاب اقتصادی‌تری باشد.

در ادامه، بهترین لوازم برقی خانگی کوچک و متوسط را معرفی می‌کنیم که ارزش قرار گرفتن در فهرست خرید بلک فرایدی را دارند.

بهترین لوازم برقی خانگی برای خرید در بلک فرایدی

۱. هواپز، ایرفرایر و سرخ‌کن بدون روغن

سرخ‌کن بدون روغن یا هواپز یکی از محصولاتی است که در سال‌های اخیر به یکی از وسایل پرطرفدار آشپزخانه تبدیل شده است. این دستگاه با استفاده از گردش هوای داغ، امکان آماده‌سازی غذاهایی مانند سیب‌زمینی، مرغ، سبزیجات و انواع میان‌وعده را با روغن کم یا بدون افزودن روغن فراهم می‌کند.

اگر در حراج بلک فرایدی به دنبال وسیله‌ای برای سریع‌تر کردن آشپزی روزمره هستید، هواپز می‌تواند انتخاب مناسبی باشد. هنگام خرید آن به ظرفیت مخزن، توان مصرفی، تعداد برنامه‌های پخت، کیفیت سبد و قابلیت شست‌وشوی قطعات توجه کنید.

۲. جاروبرقی، جارو شارژی و جدیدترین مدل های جارو رباتیک

جاروبرقی همچنان یکی از ضروری‌ترین لوازم برقی خانه است. مدل‌های جدیدتر در کنار قدرت مکش مناسب، امکاناتی مانند فیلترهای پیشرفته، تنظیم قدرت و طراحی ارگونومیک دارند.

در کنار مدل‌های معمولی، جاروهای شارژی نیز برای نظافت سریع و روزمره کاربرد زیادی دارند. وزن دستگاه، شارژدهی باتری، قدرت مکش و ظرفیت مخزن از مهم‌ترین معیارهای انتخاب آن‌ها هستند.

اگر به دنبال گزینه‌ای پیشرفته‌تر هستید، جاروهای رباتیک از برندهای اکووکس، شیائومی، روبوراک و دریم نیز ارزش بررسی دارند. قابلیت نقشه‌برداری، تشخیص موانع و برنامه‌ریزی نظافت از امکانات مهم این گروه هستند.

۳. اسپرسوساز و قهوه‌ساز

برای علاقه‌مندان به قهوه، خرید اسپرسوساز می‌تواند یکی از جذاب‌ترین انتخاب‌های بلک فرایدی باشد. این دستگاه‌ها در مدل‌های خانگی ساده، نیمه‌اتوماتیک و تمام‌اتوماتیک عرضه می‌شوند و هرکدام امکانات متفاوتی دارند. اگر به دلیل افزایش قیمت قهوه و نوشیدنی های کافئین دار در کافه ها به دنبال یک راه حل خانگی هستید، خرید یک دستگاه اسپرسوساز یا قهوه ساز می تواند پاسخ مناسبی به این نیاز باشد.

هنگام خرید، به فشار بخار، توان دستگاه، ظرفیت مخزن آب، نازل بخار و امکان تهیه کف شیر توجه کنید. اگر فضای محدودی در آشپزخانه دارید، مدل‌های جمع‌وجور برندهای نوا، فیلیپس، دلونگی و مباشی می‌توانند انتخاب مناسب‌تری باشند.

۴. غذاساز و خردکن

غذاساز و خردکن از جمله وسایلی هستند که می‌توانند زمان آماده‌سازی مواد غذایی را کاهش دهند. خرد کردن سبزیجات، پیاز، مغزها و سایر مواد غذایی با این دستگاه‌ها بسیار سریع‌تر انجام می‌شود.

غذاسازهای چندکاره نیز معمولاً قابلیت‌هایی مانند رنده کردن، ورقه کردن، مخلوط کردن و خمیر زدن دارند. برای انتخاب یک مدل مناسب از برندهای فیلیپس، پارس خزر، بوش، کنوود حتما توان موتور، جنس تیغه‌ها، ظرفیت ظرف و تعداد سری‌های کاربردی را بررسی کنید.

۵. اتو بخار و بخارگر

اتو و بخارگر از لوازم کاربردی خانه هستند که استفاده از آن‌ها به مرتب نگه داشتن لباس‌ها کمک می‌کند. اتوهای بخار معمولی برای اتوکشی روزمره مناسب‌اند؛ درحالی‌که بخارگرهای ایستاده و دستی می‌توانند برای از بین بردن چروک لباس‌ها در زمان کوتاه‌تر کاربرد داشته باشند.

قدرت بخار، ظرفیت مخزن آب، وزن، جنس کفی و سیستم ضدچکه از معیارهای مهم خرید این محصولات هستند که از برندهای پارس خزر، میجیا، تفال و فیلیپس از ارزشمندترین نام های بازار اتو هستند که با تخفیف های بلک فرایدی ارز خرید دو چندان پیدا می کنند.

۶. چای‌ساز و کتری برقی

چای‌ساز و کتری برقی از وسایلی هستند که در بسیاری از خانه‌ها به‌صورت روزانه استفاده می‌شوند. سرعت جوش آوردن آب، ظرفیت کتری، جنس بدنه، سیستم خاموشی خودکار و کیفیت المنت از مواردی هستند که باید هنگام خرید بررسی شوند.

اگر مصرف چای در خانه زیاد است، مدل‌های چای‌ساز با قابلیت گرم نگه داشتن آب و چای می‌توانند گزینه کاربردی‌تری باشند.

۷. همزن برقی و گوشت‌کوب برقی

همزن برقی برای تهیه انواع کیک، شیرینی و ترکیب مواد غذایی کاربرد دارد. مدل‌های کاسه‌دار و دستی این محصول، بسته به حجم استفاده و فضای آشپزخانه، انتخاب‌های متفاوتی پیش روی خریداران قرار می‌دهند.

گوشت‌کوب برقی نیز برای تهیه سوپ، پوره، سس و ترکیب مواد غذایی استفاده می‌شود. بعضی مدل‌ها با سری‌های مختلف عرضه می‌شوند و قابلیت‌هایی مانند خرد کردن و هم زدن را نیز در اختیار کاربر قرار می‌دهند.

۸. بخارشوی

بخارشوی یکی دیگر از محصولاتی است که می‌تواند برای نظافت بخش‌های مختلف خانه کاربرد داشته باشد. این دستگاه با استفاده از بخار آب برای تمیز کردن برخی سطوح، کاشی‌ها، سرامیک و بخش‌هایی از آشپزخانه استفاده می‌شود.

توان دستگاه، فشار بخار، ظرفیت مخزن، زمان آماده‌سازی و لوازم جانبی همراه آن از معیارهای مهم خرید بخارشوی هستند. البته باید سازگاری سطح موردنظر با نظافت بخار را پیش از استفاده بررسی کنید.

خرید لوازم برقی خانگی با تخفیف‌های بلک فرایدی اسنپ‌شاپ

اگر قصد دارید در بلک فرایدی وسایل جدیدی برای خانه تهیه کنید، بررسی پیشنهادهای فروشگاه‌های آنلاین می‌تواند فرایند خرید را ساده‌تر کند. در اسنپ‌شاپ می‌توانید انواع لوازم برقی کوچک و متوسط خانگی را بررسی کنید و محصولات مختلف را از نظر قیمت، مشخصات و امکانات با یکدیگر مقایسه کنید.

از سرخ‌کن بدون روغن، اسپرسوساز و جاروبرقی گرفته تا خردکن، غذاساز، اتو و چای‌ساز، تنوع محصولات این دسته‌بندی به شما کمک می‌کند گزینه‌های متناسب با نیاز و بودجه خود را پیدا کنید.

یکی دیگر از نکات قابل توجه، امکان بررسی شرایط خرید اقساطی اسنپ‌شاپ است. اگر نمی‌خواهید تمام هزینه خرید را یکجا پرداخت کنید، می‌توانید شرایط این روش پرداخت را نیز بررسی کنید و با در نظر گرفتن مبلغ اقساط و هزینه نهایی، تصمیم بگیرید.

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جمع‌بندی؛ کدام لوازم برقی خانگی ارزش خرید در بلک فرایدی را دارند؟

اگر قصد دارید از تخفیف‌های بلک فرایدی برای به‌روزرسانی وسایل خانه استفاده کنید، بهتر است ابتدا سراغ محصولاتی بروید که در زندگی روزمره کاربرد بیشتری دارند. هواپز، جاروبرقی، اسپرسوساز، غذاساز، خردکن، مخلوط‌کن، اتو و چای‌ساز از جمله گزینه‌هایی هستند که می‌توانند در فهرست خرید شما قرار بگیرند.

در نهایت، به‌جای تمرکز صرف بر درصد تخفیف، کیفیت، امکانات، قیمت نهایی و میزان استفاده خود از محصول را در نظر بگیرید. با مقایسه گزینه‌های مختلف در بلک فرایدی اسنپ‌شاپ می‌توانید وسایلی کاربردی را با شرایط خرید مناسب‌تری تهیه کنید.

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