به گزارش خبرنگار مهر، هفته کتاب در پیش بود. شورای فرهنگی کانون کتاب‌دوستان شرق مایل به مرکز جلسه‌ای تشکیل دادند تا ببینند چه اقدامات فرهنگی در راستای افزایش کتابخوانی در این هفته می‌توانند انجام بدهند.

آقای مدیر: خب دوستان بفرمایید.

مسئول دفتر آقای مدیر: ممنون اول شما بفرمایید میل کنید.

آقای مدیر: موز رو نگفتم.

مسئول دفتر آقای مدیر: من هلو دوست ندارم.

مدیر: ای آقا! منظورم پیشنهاداتتونه.

منشی جلسه: به نظرم جلسه بعد به جای هلو، سیب بذاریم. هم باکلاس‌تره هم کثیف‌کاریش کمتره.

مدیر: اصلا دستور جلسه رو خوندید؟

معاون: متاسفانه از جلسه قبلی مستقیم اومدیم اینجا وقت نشد. ناهار هم بین راه خوردیم.

مدیر: همینه که وضع فرهنگمون اینه. وقتی مسئولانمون به اهمیت هفته کتاب نرسیده باشند چه توقعی از عوام می‌ره؟

مسئول دفتر: ببخشید. اسائه ادبه. روم به دیوار جسارت می‌کنم آقای دکتر؛ ولی به نظرتون الان یکم برای جلسه هم‌فکری هفته کتاب دیر نیست؟

مدیر: امروز مگه چندمه؟

منشی جلسه: بیستم قربان.

مدیر جلسه: ای وای! اینقدر درگیر کار روی فیلمنامه فیلم طنز جدایی پژمان از سام شده بودیم اصلا تاریخ از دستم در رفته بود.

معاون: خب الان چکار کنیم آقا؟

مدیر: شما پیشنهادی دارید؟

منشی: من میگم یک سری پیکسل تولید کنیم با متن «من کتاب را دوست دارم».

مدیر: نه دیگه پیکسل قدیمی شده. کل ظرفیتش رو سر حجاب خرج کردیم.

معاون: نظرتون چیه نمایشگاه کتاب برگزار کنیم؟

مدیر: پیشنهاد خیلی خوبیه ولی خب حیف که بودجه‌مون رفت سر اون فیلم طنز و الان برای نمایشگاه پول نداریم؛ وگرنه آدم هرچی برای کتاب خرج کنه بازم کمه.

مسئول دفتر: آقای دکتر مسابقه کتابخوانی برگزار کنیم؟

مدیر: این رو که پارسال برگزار کردیم؛ پیشنهاد خلاقانه‌تری می‌خوایم.

مسئول دفتر: خب کتاب مسابقه رو عوض می‌کنیم!

مدیر: آفرین. این خوبه. الان تو انبارمون کدوم کتاب رو زیاد داریم؟

معاون: کتاب «کتاب بخوان دختر».

مدیر: این عالیه! با یک تیر دو نشان می‌زنیم.

مسئول دفتر: خب پسرا رو چکار کنیم؟

مدیر: اونا که بیکار نیستند بشینند کتاب بخونند و مسابقه شرکت کنند. پارسال هم همه شرکت‌کننده‌ها دختر بودند.

منشی: من به خاطر بی‌احترامی به خانم‌ها جلسه رو ترک می‌کنم!

مدیر: اگه دوست داری می‌تونی بری؛ ولی تو خودت مردی و فقط برای این جلسه منشی شدی.

منشی: نه برای اون نگفتم. خروجی جلسه کم بود؛ گفتم یکم جلسه رو جذاب‌تر کنم خروجی بیشتر بشه.

مدیر: خب چرا تعداد اعضا اینقدر کمه که خروجی ضعیف باشه؟ مگه از بقیه دعوت نکردید؟

مسئول دفتر: چرا قربان. ولی دوستان درگیر جلسه شورای کتابخوانی کانون فرهنگدوستان شرق مایل به مرکز بودند به این جلسه نرسیدند.

مدیر: ای بابا همش موازی‌کاری. تا وقتی که این موازی‌کاری‌ها باشه به هیچ‌جا نمی‌رسیم.

معاون: می‌خوای به فعالای مجازی پروژه بدم اونا رو بکوبند؟

مدیر: نه آقا این کارای ضد فرهنگی چیه؟ همین که خبرگزاری‌ها بایکوتشون کنند کافیه.

منشی: عه عه عه. این رو ببین!

مدیر: چی شده؟

منشی: الان نوتیف کانال اخبار خیلی خیلی مهم اومد. هنوز از جلسه نرفتیم بیرون ایده‌مون رو دزدیدند.

معاون: قضیه چیه؟

منشی: شورای فرهنگی کانون کتاب‌دوستان خود شرق قراره مسابقه کتابخوانی کتاب «کتاب بخوان دختر» رو برگزار کنه.

مدیر: ای بابا. پس چکار کنیم؟

معاون: من می‌گم چون دو روز بیشتر هم به هفته نمونده بیایم فقط کتاب‌ها رو هدیه بدیم به کارمندایی که دختر دارند.

مدیر: ظاهرا چاره‌ای نیست دیگه. خدایا تو خودت شاهد باش ما می‌خواستیم کار تاثیرگذار کنیم ولی نشد.

مسئول دفتر: قربان من دختر ندارم. می‌شه به من جای کتاب، از این موزها هدیه بدین؟ خیلی خوشمزه است!