به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ صفر حاجی‌زاده اظهار کرد: در راستای حراست از مرزهای جمهوری اسلامی ایران، تأمین امنیت مناطق مرزی و جلوگیری از ترددهای غیرمجاز، مأموران معاونت اطلاعات هنگ مرزی سلماس با همکاری مرزداران گروهان سنجی طی سه مرحله عملیات جداگانه موفق به شناسایی و دستگیری ۴۱ نفر از اتباع بیگانه و ۲ نفر از عوامل خروج غیرمجاز آنان شدند.

وی افزود: افراد دستگیرشده قصد داشتند از طریق حوزه مرزی تحت پوشش این فرماندهی به‌صورت غیرقانونی از خاک جمهوری اسلامی ایران خارج شوند که با اقدام به‌موقع و اشراف اطلاعاتی مرزبانان شناسایی و بازداشت شدند.

فرمانده هنگ مرزی سلماس با بیان اینکه برای افراد دستگیرشده پرونده قضایی تشکیل شده است، گفت: متهمان پس از انجام مراحل قانونی برای رسیدگی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

سرهنگ حاجی‌زاده با اشاره به ادامه تحقیقات برای شناسایی عوامل اصلی این شبکه‌ها بیان کرد: مأموران مرزبانی در جریان بازجویی‌ها و تحقیقات انجام‌شده از افراد دستگیرشده، درصدد شناسایی و دستیابی به سرنخ‌هایی از سرشبکه‌های اصلی و عوامل سازمان‌یافته انتقال و خروج غیرمجاز اتباع خارجی هستند.

وی افزود: تلاش‌های اطلاعاتی برای شناسایی و دستگیری سایر عوامل دخیل در این اقدامات ادامه دارد و امیدواریم با تکمیل تحقیقات، سرشبکه‌های اصلی این فعالیت‌ها نیز در آینده نزدیک شناسایی، دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شوند.

فرمانده هنگ مرزی سلماس با تأکید بر اهمیت صیانت از مرزهای شهرستان اظهار کرد: کنترل و مراقبت مستمر از نوار مرزی، مقابله با ترددهای غیرمجاز و برخورد با افرادی که در انتقال و خروج غیرقانونی اتباع خارجی نقش دارند، از اولویت‌های مأموریتی مرزبانی است.

بر اساس این گزارش، هنگ مرزی سلماس مسئولیت حفاظت از حدود ۹۰ کیلومتر مرز مشترک جمهوری اسلامی ایران با ترکیه را برعهده دارد و مرزبانان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی، به‌صورت شبانه‌روزی مناطق مرزی و مسیرهای احتمالی تردد غیرمجاز را تحت مراقبت قرار می‌دهند.