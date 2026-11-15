به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ پیمان کرمی اظهار کرد: محور کرج - چالوس از بامداد امروز یکشنبه ۲۴آبان ماه مسدود شده و تا ساعت ۶ صبح چهارشنبه ۲۶ آبان ادامه خواهد داشت.



وی با اشاره به اینکه این محدودیت ترافیکی با هدف اجرای عملیات عمرانی در محور چالوس اعمال می‌شود، اضافه کرد: انجام اقدامات ایمن‌سازی از دیگر اهداف این انسداد است و تردد خودروها در مدت اجرای عملیات امکان‌پذیر نخواهد بود.



رییس پلیس راه استان البرز از مسافران و رانندگانی که قصد تردد در محور کرج - چالوس را دارند خواست با توجه به زمان اجرای این محدودیت، برنامه سفر خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که با انسداد مسیر مواجه نشوند.

کرمی تاکیدکرد: رانندگان در بازه زمانی اعلام‌شده از ورود به محور کرج - چالوس و آزادراه تهران - شمال خودداری کرده و برای انجام سفرهای خود از مسیرهای رشت، فیروزکوه و هراز استفاده کنند.



رییس پلیس راه البرز درخصوص وضعیت ترافیکی در راه های استان گفت: اکنون ترافیک در خط جنوبی آزادراه قزوین - کرج حد فاصل ترمینال شهید کلانتری تا پل فردیس و در آزادراه کرج -تهران نیز از پل فردیس تا کلاک و در ادامه در محدوده جهان نما سنگین است.



استان البرز دارای یک هزار و ۶۶۰ کیلومتر آزاد راه، بزرگراه، راه اصلی و فرعی است که ۱۸ درصد ترافیک جاده‌ای کشور مربوط به راه‌های این استان می‌باشد.