به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز سروری، در چهارصد و چهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه نبرد با آمریکا به مرحله تقابل تاب آوری رسیده است، اظهار کرد: آمریکای جنایتکار برای شکستن مقاومت و ایستادگی مردم ایران به دنبال محاصره زمینی است. در این مرحله مهمترین موضوع این است که مسئولان به افزایش توانمندی های ملی و معیشت مردم توجه داشته باشند.

وی افزود: طرح تورم صفر، چشم روشنی و بازسازی منازل آسیب دیده منازل، تاب آوری مردم را افزایش می دهد و خوشحالیم این طرح توسط شورا و شهرداری در حال اجراست و به الگویی برای دیگر استان ها تبدیل شده است.

سروری در مورد نظارت شورا و بررسی دقیق اقدامات در طرح تورم صفر، یادآور شد: بنده در روزهای اخیر جلسه مفصلی با شهردار تهران در مورد این طرح داشتم و در همان زمان از افراد شاغل در محل کارم درخواست کردم که برای طرح تورم صفر ثبت نام کنند تا ببینیم روند اقدامات صحیح است یا خیر؟ پس از بررسی سامانه شهرزاد از انبارها بازدید کردم و اطمینان یافتم که این طرح تا پنجم فروردین ماه سال ۱۴۰۶ اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: این اتفاقات مدلی را مطرح می کند که جمهوری اسلامی خالق آن هستند و آن «ما می خواهیم و ما می توانیم» است. همانطور که گفتم برخی مگس مزاج هستند و نقاط ضعف را می بینند و در سایت های خود مطالبی را نقل کردند که حرف های درست را با حرف های سخیف تحت تأثیر قرار دهند.

سروری ضمن تقدیر از عوامل اجرایی طرح تورم صفر، تصریح کرد: باید این طرح دائما مورد نظارت قرار بگیرد که نقطه انفصالی نداشته باشد تا این طرح که به الگوی ملی تبدیل شده با استحکام اجرا شود. طرح تورم صفر از زنجیره تأمین تا توزیع تکمیل شده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.