به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدبیگی نماینده مجلس شورای اسلامی، در کارگروه جوانی جمعیت با اشاره به حضور و مشارکت مردم در تحولات اخیر کشور گفت: به نظر می‌رسد برای نخستین‌بار در جهان، ملتی به این شکل مبعوث شده و آیات قرآنی و سنت‌های الهی را در عرصه عمل به نمایش گذاشته است. ملت ایران برای ایجاد تمدن نوین اسلامی به حرکت و پویایی بیشتری نیاز دارد و این مسیر بدون تقویت ریشه‌های اجتماعی و جمعیتی امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی افزود: این ریشه زمانی تقویت می‌شود که مردم در عرصه جهاد جمعیتی، فرزندآوری و فرزندپروری نیز همانند حضوری که در میدان‌های مختلف داشته‌اند، خستگی‌ناپذیر عمل کنند.

محمدبیگی با تبریک پنجمین سالروز تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: اگر همراهی و حمایت فعالان مردمی حوزه جمعیت نبود، امکان تصویب چنین قانونی نیز فراهم نمی‌شد. این افتخار برای مجلس یازدهم است که با تلاش و مشارکت پیشکسوتان و گروه‌های مردمی حوزه جمعیت، زمینه تصویب این قانون و ابلاغ آن فراهم شد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: فعالان مردمی در این سال‌ها در کنار نمایندگان مجلس و در کمیسیون‌های تخصصی حضور داشتند و برای پیشبرد موضوع جمعیت تلاش کردند. این همکاری در طول پنج سال گذشته، علاوه بر فعالیت‌های تخصصی، به شکل‌گیری ارتباط و همراهی مستمر میان نمایندگان و فعالان این حوزه منجر شده است.

وی با اشاره به برگزاری این نشست در شرایط جنگی کشور اظهار کرد: اینکه پس از پنج سال و در چنین شرایطی بار دیگر دور هم جمع شده‌ایم، فرصت ارزشمندی است و امیدواریم بتوانیم درباره مسیر ادامه فعالیت‌ها و برنامه‌های راهبردی آینده به جمع‌بندی برسیم.

محمدبیگی از فعالان حوزه جمعیت خواست در کارگروه‌های تخصصی، پیشنهادها و راهکارهای خود را برای تداوم اجرای قانون جوانی جمعیت، بهبود روند اجرای آن، رفع نواقص احتمالی و اولویت‌بندی مسائل مرتبط با جنگ جمعیتی ارائه کنند.

وی با تأکید بر اینکه جنگ کنونی ابعاد مختلفی دارد، تصریح کرد: جنگی که امروز در آن قرار داریم، هم جنگ جمعیتی است، هم جنگ اقتصادی و نظامی و هم جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی دشمن؛ بنابراین نباید از ابعاد جمعیتی این تقابل غافل شویم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیدار خود با شهید خطیب، وزیر پیشین اطلاعات، حدود دو ماه پیش از شهادت وی گفت: در آن دیدار درباره مسائل امنیتی کشور و موضوع جمعیت پرسش‌هایی مطرح کردم. شهید خطیب در پاسخ تأکید کردند که نگرانی اصلی ایشان جنگ جمعیتی است و با اشاره به پیامدهای سالمندی جمعیت در سال‌های آینده، نسبت به آثار آن بر صندوق‌های بازنشستگی، سبک زندگی مردم، افزایش بار بیماری‌ها و کاهش جمعیت کشور هشدار دادند.

وی ادامه داد: شهید خطیب موضوع سالمندی و تحولات جمعیتی را از جمله ابرچالش‌های پیش روی کشور می‌دانستند و این مسئله نشان می‌دهد که موضوع جمعیت حتی در ارزیابی‌های امنیتی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

محمدبیگی در پایان با تأکید بر ضرورت ادامه مسیر شهدای کشور خاطرنشان کرد: باید راه شهدا را ادامه دهیم و با برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری درست، برای عبور از چالش‌های پیش روی کشور، به‌ویژه در حوزه جمعیت، تلاش کنیم.