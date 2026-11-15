به گزارش خبرنگار مهر، زینب سلمان طالشی صبح یکشنبه در نشست فرمانداری به مناسبت سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب و کتابخوانی، با اشاره به برنامه‌های فرهنگی پیش‌بینی‌شده برای این مناسبت اظهار کرد: دسترسی به کتاب‌های جدید و متنوع می‌تواند انگیزه بیشتری برای حضور مردم در کتابخانه‌ها ایجاد کند و زمینه گسترش فرهنگ مطالعه را فراهم آورد.

وی افزود: در همین راستا، طی یک ماه گذشته حدود یکصد میلیون تومان کتاب خریداری و به منابع کتابخانه‌های عمومی شهرستان اضافه شده است که امیدواریم این اقدام به افزایش عضویت و استقبال بیشتر علاقه‌مندان از کتابخانه‌ها منجر شود.

رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی رامسر با تأکید بر ضرورت استمرار تأمین منابع به‌روز و متناسب با نیاز گروه‌های مختلف سنی، خاطرنشان کرد: کتابخانه‌ها برای ایفای نقش مؤثر فرهنگی خود باید همواره پاسخگوی علایق و نیازهای مطالعاتی شهروندان باشند.

سلمان طالشی همچنین با اشاره به فعالیت‌های مجموعه کتابخانه‌های عمومی شهرستان گفت: خدمت در عرصه کتاب و کتابخوانی با علاقه و انگیزه دنبال می‌شود و همراهی مسئولان و مشارکت مردم می‌تواند مسیر توسعه امکانات کتابخانه‌ای و ترویج مطالعه را هموارتر کند.

در ادامه این نشست، مسلم قبادیان، فرماندار رامسر نیز با تأکید بر ضرورت تقویت فرهنگ مطالعه، مشارکت خانواده‌ها و حمایت مسئولان را از عوامل مؤثر در گسترش کتابخوانی دانست.

وی با اشاره به گسترش فضای مجازی و افزایش دسترسی شهروندان به ابزارهای ارتباطی اظهار کرد: باید از ظرفیت فناوری برای توسعه کتاب‌های الکترونیکی و فراهم کردن زمینه دسترسی آسان‌تر مردم به منابع مطالعاتی استفاده کرد.

فرماندار رامسر با بیان اینکه مطالعه کتاب به تعمیق یادگیری و ماندگاری بیشتر اطلاعات کمک می‌کند، افزود: کتابخوانی فرصت انتخاب مسیر یادگیری متناسب با علاقه، استعداد و توانمندی افراد را فراهم می‌سازد.

قبادیان با ابراز نگرانی از کاهش ارتباط کودکان و نوجوانان با کتاب و کتابخانه‌ها، نقش خانواده‌ها را در نهادینه کردن فرهنگ مطالعه مهم دانست و تصریح کرد: آموزش و فرهنگ‌سازی مستمر باید در دستور کار قرار گیرد تا نسل جدید بار دیگر با فضای کتاب و کتابخانه مأنوس شود.

وی همچنین با قدردانی از تلاش کارکنان کتابخانه‌های عمومی، خواستار توجه جدی‌تر مسئولان به وضعیت حقوقی و معیشتی آنان شد و بر ضرورت بهبود حقوق و مزایا و پیگیری مطالبات این قشر تأکید کرد.

فرماندار رامسر در بخش دیگری از سخنان خود درباره سهم نیم‌درصدی شهرداری‌ها از درآمدهایشان برای توسعه کتابخانه‌های عمومی گفت: ضروری است سازوکار تخصیص و هزینه‌کرد این اعتبارات به‌گونه‌ای اصلاح شود که سهم هر شهرستان متناسب با نیازهای همان منطقه، برای توسعه کتابخانه‌های عمومی آن اختصاص یابد.

قبادیان در پایان، هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، خانواده‌ها و فعالان فرهنگی را برای توسعه زیرساخت‌های کتابخانه‌ای و افزایش سرانه مطالعه ضروری دانست.