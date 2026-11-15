به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با افزایش آلودگی هوا در تهران و تشدید شرایط آلایندگی در پایتخت، طرح محدودیت تردد خودروها از درب منزل از روز گذشته به مرحله اجرا درآمده است؛ طرحی که با هدف کاهش تردد خودروهای آلاینده و کنترل منابع انتشار آلودگی در سطح شهر اجرا می‌شود.

در چارچوب این طرح، محدودیت تردد خودروها براساس پلاک اعمال شده و پلیس راهور تهران بزرگ نیز با استقرار مأموران در ۱۰۰ نقطه ورودی شهر و میادین اصلی، بر اجرای محدودیت‌ها نظارت می‌کند.

برخورد با خودروهای دودزا و فاقد برچسب معاینه فنی نیز از دیگر محورهای نظارتی پلیس در جریان اجرای این طرح است؛ موضوعی که با توجه به سهم خودروهای فرسوده و آلاینده در انتشار آلاینده‌های هوا، مورد توجه پلیس قرار گرفته است.

در همین راستا، پیگیری‌های خبرنگار مهر از پلیس راهور تهران بزرگ حاکی از آن است که ورود غیرمجاز به محدوده اجرای طرح آلودگی هوا مشمول جریمه ۲۰۰ هزار تومانی خواهد بود.

همچنین جریمه خودروهای دودزا نیز ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است؛ بنابراین رانندگانی که هم‌زمان مرتکب هر دو تخلف شوند، در مجموع با ۴۰۰ هزار تومان جریمه مواجه خواهند شد.

بر این اساس، تردد خودروها در روزهای اجرای محدودیت‌ها مستلزم توجه به ضوابط اعلام‌شده و رعایت محدودیت‌های مرتبط با پلاک است. همچنین رانندگان باید پیش از تردد از سلامت فنی خودرو و نداشتن نقص در سیستم احتراق و خروجی دود اطمینان حاصل کنند.

اجرای طرح آلودگی هوا از درب منزل در شرایط تشدید آلودگی پایتخت، با هدف کاهش حجم تردد خودروها و کنترل آلایندگی دنبال می‌شود؛ با این حال، میزان اثربخشی آن به رعایت محدودیت‌ها از سوی شهروندان و نظارت مستمر بر خودروهای آلاینده وابسته است.