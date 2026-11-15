به گزارش خبرگزاری مهر، مریم جمالدینی، رئیس شیلات شهرستان سیریک اظهار کرد: صیادان شناورهای صیادی آب‌های دور شهرستان سیریک از مرداد امسال تا کنون حدود ۷ هزار و ۵۰۰ تن انواع آبزیان صید کردند و پیش بینی می‌شود صیادان تا پایان فصل صید ۱۱ هزار تن ماهی از آب‌های دور صید کنند.

وی افزود: فصل صید تن‌ماهیان از مرداد آغاز شده است و تا خرداد سال آینده ادامه دارد.

جمالدینی بیان کرد: هوور خطی و گیدر از ماهیان آب‌های دور است و ماهیان صید شده به کارخانه‌های تُن ماهی ارسال می‌شود.

رئیس اداره شیلات شهرستان سیریک ادامه داد: این شناور پس از حدود ۶۰ روز دریانوردی، ۸۵ تن ماهی صید کرده است.

جمالدینی افزود: ۱۳۰فروند لنج صیادی آب‌های دور در این شهرستان فعالیت دارند و حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر نیز در این حوزه مشغول به کار هستند.

وی تصریح کرد: فعالیت این شناورها در آب‌های دور، نقش مهمی در اشتغال‌زایی، رونق اقتصادی و توسعه صنعت شیلات شهرستان دارد.

مدیرکل شیلات هرمزگان با اشاره به اینکه پارسال ۵۰ هزار تن ماهی از آب‌های دور صید شده است گفت: با توجه به صدور مجوزهای جدید صید، پیش‌بینی می‌شود صیادان آب‌های دور استان تا پایان امسال حدود ۸۷ هزار تن ماهی صید کنند.

بارانی افزود: امسال با حذف محدودیت فصل موسمی، شناورهای صیادی از ابتدای مرداد فعالیت خود را در آب‌های دور آغاز کردند که این موضوع در افزایش میزان صید مؤثر بوده است.

مدیرکل شیلات هرمزگان همچنین از بازگشت بیش از ۲۵۰ فروند شناور از آب‌های دور و تخلیه صید آنها در بنادر استان خبر داد.