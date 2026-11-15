به گزارش خبرنگار مهر، هفته یازدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال امروز (یکشنبه ۲۴ آبان‌) از ساعت ۱۵ با برگزاری هفت دیدار پیگیری می‌شود. هفته‌ای که در آن تیم‌های بالای جدول برای نزدیک‌شدن به صدر و تیم‌های پایین جدول برای فرار از منطقه خطر به میدان می‌روند. گهر زمین سیرجان با ۲۶ امتیاز همچنان صدرنشین و تنها تیم بدون شکست مسابقات است و پالایش نفت بندرعباس و مس سونگون نزدیک‌ترین تعقیب‌کنندگان این تیم محسوب می‌شوند.

صدرنشین در خانه بحران‌زده‌ها

گهر زمین سیرجان در یکی از دیدارهای این هفته میهمان دائم پناه مشهد خواهد بود. سیرجانی‌ها با ۸ پیروزی و ۲ تساوی عملکردی کم‌نقص داشته‌اند و با تنها پنج گل خورده بهترین خط دفاعی لیگ را در اختیار دارند. در مقابل دائم پناه با چهار امتیاز در رتبه سیزدهم قرار گرفته و برای خروج از شرایط بحرانی به امتیاز این مسابقه نیاز دارد. حضور حسین طیبی ستاره گلزن گهر زمین که تاکنون ۱۲ گل به ثمر رسانده یکی از نکات قابل توجه این دیدار است.

پالایش نفت و مس در تعقیب صدرنشین

پالایش نفت بندرعباس که با ۲۳ امتیاز در جایگاه دوم ایستاده در خانه به مصاف شهرداری ساوه می‌رود. شاگردان علی افضل پس از پیروزی پنج بر دو مقابل نگین تندیس امیدوارند با کسب سه امتیاز این مسابقه فاصله خود را با صدر کاهش دهند. شهرداری ساوه نیز با ۹ امتیاز در رتبه دوازدهم قرار دارد و برای بهبود شرایطش به دنبال امتیازگیری در بندرعباس است.

مس سونگون تیم سوم جدول با ۲۱ امتیاز در زرند میهمان فولاد خواهد بود. مس پس از پیروزی ارزشمند برابر گیتی‌پسند برای باقی‌ماندن در کورس قهرمانی به دنبال تکرار موفقیت است هر چند فولاد زرند نیز در خانه حریف دست‌وپابسته‌ای نخواهد بود.

دوئل‌های حساس در میانه جدول

در دیگر مسابقات هفته یازدهم پالایش نفت شازند و پالایش نفت اصفهان که به ترتیب ۱۸ و ۱۷ امتیاز دارند در جدالی نزدیک برای صعود در جدول مقابل هم قرار می‌گیرند. گیتی‌پسند اصفهان نیز میزبان فولاد هرمزگان خواهد بود مسابقه‌ای مهم برای دو تیمی که به ترتیب ۱۶ و ۱۹ امتیاز دارند. حضور سعید احمدعباسی صدرنشین جدول گلزنان با ۱۳ گل می‌تواند یکی از نکات جذاب این مسابقه باشد.

جنگ بقا در قزوین و ساوه

پردیس شهید شیری قزوین که هنوز موفق به کسب امتیاز نشده در خانه پذیرای نگین تندیس قرچک خواهد بود. قزوینی‌ها برای پایان دادن به ناکامی‌های خود کار دشواری دارند و قرچکی‌ها نیز به دنبال تثبیت جایگاهشان در نیمه میانی جدول هستند.

در آخرین مسابقه سن‌ایچ ساوه میزبان دلسوختگان قم است. سن‌ایچ با ۹ امتیاز و دلسوختگان با ۱۱ امتیاز در پی بهبود موقعیت خود هستند و کسب پیروزی برای هر دو تیم اهمیت زیادی دارد.

با توجه به فاصله امتیازی تیم‌های تعقیب‌کننده صدرنشین نتایج این هفته می‌تواند تغییرات مهمی در جدول ایجاد کند به‌ویژه آنکه گهر زمین برای حفظ رکورد شکست‌ناپذیری و پالایش نفت و مس برای افزایش فشار بر صدرنشین فرصت چندانی برای لغزش ندارند.

برنامه دیدارهای هفته یازدهم لیگ برتر فوتسال مردان به شرح زیر است:

*فولاد زرند ایرانیان - مس سونگون

*دائم پناه مشهد - گهر زمین سیرجان

*پردیس شهید شیری قزوین- نگین تندیس قرچک

*پالایش نفت بندرعباس - شهرداری ساوه

*پالایش نفت شازند - پالایش نفت اصفهان

*گیتی‌پسند اصفهان - فولاد هرمزگان

*سن‌ایچ ساوه - دلسوختگان قم