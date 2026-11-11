به گزارش خبرگزاری مهر، دختران فوتسالیست ایران در دیدار رده‌بندی بازی‌های المپیک جوانان داکار عصر امروز (چهارشنبه ۲۰ آبان) با نتیجه ۵ بر ۲ مقابل تیم ملی ایتالیا به پیروزی رسیدند و با کسب عنوان سومی مدال برنز المپیک جوانان را از آن خود کردند.

ملی‌پوشان کشورمان که مرحله گروهی را با سه پیروزی پیاپی برابر تیم‌های کاستاریکا، کامرون و ایتالیا و با صدرنشینی در گروه B به پایان رسانده بودند در مرحله نیمه‌نهایی با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل ونزوئلا شکست خوردند و از صعود به فینال بازماندند.

شاگردان فاطمه شریف در دیدار رده‌بندی برابر ایتالیا در حالی که نیمه نخست را با نتیجه ۲ بر یک به حریف واگذار کرده بودند در ادامه با نمایشی تماشایی و به ثمر رساندن چهار گل نتیجه را ۵ بر ۲ کردند تا ضمن جبران عقب‌ماندگی با شایستگی روی سکوی سوم رقابت‌ها قرار بگیرند.