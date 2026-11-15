به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه، آیت‌الله غفوری در جمعی از دانشجویان با اشاره به اهمیت ارتباط مستقیم با نسل جوان و پاسخ‌گویی به پرسش‌ها و دغدغه‌های آنان، اظهار کرد: از نخستین سال حضورم در استان اعلام کردم که آمادگی دارم با حضور دانشجویان از طیف‌های مختلف، در جلسات پرسش‌وپاسخ شرکت کنم و به سؤالات آنان پاسخ بدهم، اما متأسفانه تاکنون این جلسات برگزار نشده است.

وی افزود: معتقدم چنین نشست‌هایی می‌تواند از مفیدترین برنامه‌های ارتباطی با نسل جوان باشد و زمینه‌ای برای شنیدن دیدگاه‌ها، ابهامات و دغدغه‌های دانشجویان فراهم کند.

آیت‌الله غفوری با تأکید بر اهمیت توجه به ظرفیت جوانان گفت: افرادی که سن بیشتری دارند، مسیر زندگی‌شان تا حد زیادی شکل گرفته است، اما جوانان و نوجوانان از ظرفیت بالایی برای رشد و تحول برخوردارند و باید به پرسش‌ها، ابهامات و دغدغه‌های آنان توجه جدی شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه با اشاره به تجربه فعالیت‌های فرهنگی خود در اسلام‌آبادغرب اظهار کرد: در سال ۱۳۷۵ یکی از نخستین اقداماتی که انجام دادم، برگزاری جلسات هفتگی پرسش‌وپاسخ با دانش‌آموزان بود. پرسش‌های آنان را جمع‌آوری و در قالب گزارشی برای مسئولان کشوری ارسال کردم تا با فضای ذهنی، ابهامات و دغدغه‌های دانش‌آموزان آشنا شوند.

چرایی طرح مسائل در خطبه‌های نماز جمعه

آیت‌الله غفوری در ادامه درباره علت تأخیر در طرح برخی مسائل و مشکلات استان در تریبون نماز جمعه تصریح کرد: چارچوب مورد تأکید امام شهید این بود که مسائل مربوط به مسئولان در خطبه‌ها مطرح نشود و تذکرات در جلسات خصوصی پیگیری شود؛ چراکه بیان مشکلات در خطبه‌ها لزوماً به حل آن‌ها کمک نمی‌کند و بنده نیز بر همین اساس عمل کردم.

وی افزود: از مسیرهای مختلف، اعم از حضوری، تلفنی و باواسطه، تذکرات متعددی به مسئولان داده شد که بسیاری از آن‌ها حتی برای دوستان نیز شناخته‌شده نیست. بخشی از این پیگیری‌ها مؤثر بود، اما در مجموع نتیجه مطلوب حاصل نشد و چاره‌ای جز طرح مسائل در خطبه‌ها باقی نماند.

امام‌جمعه کرمانشاه با تأکید بر اینکه مواضع هفته‌های اخیر وی با برنامه‌ریزی و مطالعه قبلی مطرح شده است، گفت: این تذکرات مرحله‌به‌مرحله و حساب‌شده بود و هیچ‌کدام بدون برنامه مطرح نشد. تغییر موضوعات از مسائل ملی و استانی تا مباحث قانونی، اخلاقی و شرعی نیز با دقت صورت گرفت و این روند باید به جمع‌بندی اخلاقی، معنوی و نظری متناسب با جایگاه نماز جمعه برسد.

جوانی؛ فرصت طلایی خدمت به اسلام

آیت‌الله غفوری با یادآوری توصیه امام شهید در یکی از دیدارهای دوران جوانی خود بیان کرد: ایشان پس از شنیدن گزارش فعالیت‌هایم، درباره ظرفیت‌های دوران جوانی صحبت کردند و فرمودند تا جوان هستید، هرچه می‌توانید به اسلام خدمت کنید.

وی ادامه داد: جوانی دوران برخورداری از انرژی، شجاعت، شهامت و وابستگی‌های کمتر است؛ ویژگی‌هایی که با افزایش سن به‌تدریج کاهش می‌یابد و به همین دلیل باید از این فرصت برای انجام کارهای بزرگ استفاده کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه با اشاره به نقش جوانان در پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس اظهار کرد: انرژی جوانی نسل انقلاب، عامل مهمی در پیشبرد انقلاب اسلامی بود. محسن رضایی در ۲۷ سالگی فرمانده کل سپاه شد و شهید زین‌الدین نیز در جوانی به فرماندهی لشکر علی‌بن‌ابی‌طالب (ع) رسید. این نمونه‌ها نشان می‌دهد جوانان توانایی انجام کارهای بزرگ و حتی به‌ظاهر نشدنی را دارند.

دانشجویان در متن تحولات انقلاب اسلامی قرار دارند

آیت‌الله غفوری با اشاره به جایگاه دانشجویان در شرایط کنونی کشور گفت: شما در جایگاه ویژه دانشگاه و در شرایط حساسی از رویارویی انقلاب اسلامی با استکبار جهانی قرار دارید. رهبر معظم انقلاب اسلامی با طرح مباحثی همچون تقابل استضعاف و استکبار، فصل جدیدی را آغاز کرده‌اند و دانشجویان بسیجی نیز ظرفیت بزرگی برای انجام فعالیت‌های مهم و اثرگذار در اختیار دارند.

وی تأکید کرد: نباید تصور کنید که کاری از دست شما برنمی‌آید؛ بلکه باید با شناخت ظرفیت‌ها و استفاده از توانمندی‌های موجود، برای حل مسائل و پیشرفت کشور وارد میدان شوید.

خروجی واقعی؛ معیار ارزیابی فعالیت‌ها

امام‌جمعه کرمانشاه با تبیین نگاه امام شهید به فعالیت‌های مردمی و تشکل‌های اجتماعی اظهار کرد: اعتقاد ایشان این بود که مجموعه‌های مردم‌نهاد می‌توانند در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و انقلابی اقدامات بزرگ و اساسی انجام دهند.

وی افزود: برخلاف بسیاری از فعالیت‌های اداری که گاهی به تهیه گزارش و مستندسازی محدود می‌شوند، معیار اصلی باید نتیجه و خروجی واقعی اقدامات باشد.

آیت‌الله غفوری با اشاره به دیدار هیئت‌رئیسه یکی از دانشگاه‌ها با امام شهید گفت: پس از ارائه گزارش فعالیت‌های دانشگاه، ایشان فرمودند گزارش شما درست است و کارهای خوبی انجام داده‌اید، اما هیچ‌کدام از این اقدامات اثری در اسلامی‌شدن دانشگاه نداشته است. این نگاه نشان می‌دهد آنچه اهمیت دارد، اثر واقعی فعالیت‌هاست، نه صرفاً تعداد اقدامات و گزارش‌های ارائه‌شده.

ستاد مردمی جنگ؛ نمونه‌ای از ظرفیت جوانان

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه با اشاره به فعالیت ستاد مردمی جنگ در استان اظهار کرد: جمعی از جوانان کرمانشاه در روزهای جنگ، با امکانات محدود ستاد مردمی جنگ را راه‌اندازی کردند و به آسیب‌دیدگان خدمت‌رسانی کردند.

وی ادامه داد: با اطلاع‌رسانی انجام‌شده، اقشار مختلف مردم از زن و مرد به این مجموعه پیوستند و فعالیت گسترده‌ای شکل گرفت. پیشنهاد می‌کنم گزارش اقدامات این مجموعه را دریافت کنید تا از نزدیک با ظرفیت همکاری، ابتکار و مسئولیت‌پذیری جوانان آشنا شوید.

آیت‌الله غفوری با تأکید بر ضرورت مطالبه‌گری دانشجویان از مسئولان گفت: حتماً باید از مسئولان جدی مطالبه کنید و در این زمینه تعارف نداشته باشید، اما نباید صرفاً منتظر اقدامات دستگاه‌ها بمانید.

وی افزود: اگر تشکل‌های دانشجویی و مجموعه‌های مردمی را حول اهداف مهم و مقدس گرد هم بیاورید و خلاقیت‌های خود را در مسیر پیشرفت کشور به کار بگیرید، قطعاً می‌توانید اقدامات مؤثری رقم بزنید.

تبدیل اختلاف تشکل‌ها به همکاری و مناظره

امام‌جمعه کرمانشاه با اشاره به تجربه فعالیت خود در دانشگاه اصفهان اظهار کرد: هنگام ورودم به دانشگاه اصفهان، میان بسیج و انجمن اسلامی تقابل شدیدی وجود داشت، اما با برقراری ارتباط و گفت‌وگو، این مجموعه‌ها به سمت همکاری حرکت کردند و جلساتی که پیش‌تر زمینه اختلاف داشت، به مناظره‌های مفید و مؤثر تبدیل شد.

وی با تأکید بر ضرورت شنیدن دیدگاه‌های مختلف در محیط دانشگاه گفت: تصمیم گرفتیم جلسات دانشگاهی با حضور دو دیدگاه و در قالب مناظره برگزار شود تا این‌گونه نباشد که یک نفر صرفاً سخن بگوید و جلسه را ترک کند. این رویکرد به شکل‌گیری گفت‌وگوهای جدی و مفید انجامید و نشان داد یک ابتکار درست تا چه اندازه می‌تواند فضای دانشگاه را تغییر دهد.

آیت‌الله غفوری بار دیگر بر آمادگی خود برای حضور در نشست‌های دانشجویی تأکید کرد و گفت: هیچ‌کس نباید نگران طرح پرسش‌ها و دیدگاه‌های متفاوت دانشجویان باشد. همان‌طور که در خانواده با جوانان گفت‌وگو می‌کنیم و به پرسش‌ها و چالش‌های آنان پاسخ می‌دهیم، در دانشگاه نیز چنین گفت‌وگوهایی امکان‌پذیر است. بنده شخصاً به این مسیر علاقه‌مندم و چندین بار پیشنهاد برگزاری چنین جلساتی را مطرح کرده‌ام.

پایبندی به رهنمودهای امامین انقلاب

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه با اشاره به مبانی مواضع و دیدگاه‌های خود اظهار کرد: در مواضعم به توصیه‌ها و رهنمودهای امام راحل، امام شهید و رهبر معظم انقلاب اسلامی پایبند هستم. سال‌ها با رهبر معظم انقلاب ارتباط و جلسات مختلفی داشته‌ام و پیش از شهادت امام شهید نیز در دیداری مفصل، مسائل و وضعیت استان کرمانشاه را خدمت ایشان گزارش کردم.

وی با ابراز اعتقاد به توانایی رهبر معظم انقلاب در ادامه مسیر امامین انقلاب تصریح کرد: اعتقاد دارم رهبر معظم انقلاب مسیری را که امام راحل ترسیم کردند و امام شهید پیش بردند، به نتیجه خواهند رساند؛ به شرط آنکه همه پای کار باشند و هرکس وظیفه خود را در جایگاهش به بهترین شکل انجام دهد.

انجام وظیفه با انگیزه الهی

آیت‌الله غفوری درباره انگیزه خود از طرح مواضع و تذکرات هفته‌های اخیر گفت: مطالبی را که در هفته‌های اخیر مطرح کردم، با قصد قربت و فقط برای رضای خدا بیان کردم و برایم مهم نبود چه کسی خوشحال یا ناراحت می‌شود. وقتی وظیفه‌ای بر عهده انسان قرار می‌گیرد، باید آن را برای خدا انجام دهد و امیدوارم خداوند متعال این اقدامات را بپذیرد.

دانشجویان؛ امید آینده کشور

امام‌جمعه کرمانشاه در پایان با دعا برای موفقیت دانشجویان اظهار کرد: امیدوارم خداوند متعال شما را در تحصیل، عبادت و خودسازی روحی و معنوی موفق بدارد. شما امید آینده کشور هستید و آینده کشور به دست شما رقم خواهد خورد و امیدوارم زمینه‌های موفقیتتان در همه عرصه‌ها بیش از گذشته فراهم شود.