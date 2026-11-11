به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حبیب‌الله غفوری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه کرمانشاه، بعدازظهر چهارشنبه در دیدار با مدیران و مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، از فعالیت‌های این مجموعه قدردانی کرد و اظهار داشت: گستردگی مراکز کانون در سطح استان، به‌ویژه حضور بخش قابل توجهی از آن‌ها در مناطق محروم، ظرفیت مناسبی برای گسترش برنامه‌های تربیتی و فرهنگی فراهم کرده است.

وی با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، آن حضرت را الگویی برجسته در تربیت فرزندان دانست و افزود: حضرت زهرا (س) با شیوه تربیتی خود فرزندانی پرورش دادند که به شخصیت‌هایی بزرگ و مایه افتخار جهان اسلام تبدیل شدند و آثار فضائل و کمالات آنان همچنان در جامعه نمایان است.

امام‌جمعه کرمانشاه با اشاره به تقسیم‌بندی دوران تربیت فرزندان به دوره‌های هفت‌ساله، بیان کرد: در هفت سال نخست زندگی باید با کودک مدارا کرد و از سخت‌گیری و تحمیل خواسته‌ها به او پرهیز داشت. سیره پیامبر اکرم (ص) نیز بر توجه به شرایط کودکان و رعایت حال آنان تأکید دارد.

آیت الله غفوری با تأکید بر اینکه تربیت در دوران کودکی صرفاً با امر و نهی امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: کودکان بیش از آنکه از توصیه‌های کلامی تأثیر بپذیرند، از رفتار بزرگ‌ترها الگو می‌گیرند؛ بنابراین والدین، مربیان و همه کسانی که با کودکان در ارتباط هستند، باید در گفتار و کردار خود دقت داشته باشند.

وی نسبت به تأثیر محتوای فضای مجازی بر شکل‌گیری شخصیت کودکان هشدار داد و گفت: در اختیار گذاشتن تلفن همراه برای آرام کردن کودک، بدون توجه به محتوایی که مشاهده می‌کند، می‌تواند آثار ماندگاری بر ذهن و رفتار او برجای بگذارد و خانواده‌ها باید در این زمینه حساسیت بیشتری داشته باشند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه، کانون پرورش فکری را دارای ظرفیت مؤثر برای کمک به خانواده‌ها در این زمینه دانست و افزود: این مجموعه می‌تواند با گردآوری محتوای آموزشی و برنامه‌های مفید، والدین را برای مدیریت استفاده کودکان از فضای مجازی و جایگزین کردن محتوای سازنده یاری کند.

آیت الله غفوری با اشاره به اهمیت دوران هفت تا چهارده‌سالگی در تربیت و یادگیری، این مقطع را دوره فراگیری دانش و مهارت‌ها دانست و اظهار کرد: بر اساس آموزه‌های دینی، آموخته‌های سنین پایین ماندگاری زیادی دارند و همچون نقشی بر سنگ در وجود انسان باقی می‌مانند.

وی با بیان اینکه رفتار و سخنان مربیان در شکل‌گیری شخصیت نسل آینده تأثیرگذار است، خطاب به مربیان خاطرنشان کرد: کودکان و نوجوانان سال‌ها بعد نیز معلمان و مربیان خود را به یاد می‌آورند؛ ازاین‌رو باید جایگاه تربیتی خود را جدی بگیرید و در مسیر پرورش اخلاق و کمالات انسانی نسل آینده تلاش کنید.

امام‌جمعه کرمانشاه فعالیت‌های تربیتی را دارای آثار معنوی ماندگار توصیف کرد و گفت: افرادی که امروز به دست مربیان پرورش می‌یابند، در آینده آموخته‌های خود را در زندگی و تربیت فرزندانشان به کار می‌گیرند و آثار نیک این آموزش‌ها به نسل‌های بعد نیز منتقل می‌شود.

آیت الله غفوری همچنین با اشاره به روایتی از حضرت فاطمه زهرا (س) درباره ارزش پرسشگری و پاسخ‌گویی به پرسش‌های دیگران، بر اهمیت آموزش و انتقال دانش تأکید کرد و افزود: در این روایت، پاسخ‌گویی به پرسش دیگران دارای پاداشی بسیار ارزشمند دانسته شده است.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های مدیران و مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، خدمت در عرصه تربیت نسل آینده را توفیقی الهی دانست و برای آنان سلامتی، طول عمر باعزت و توفیق روزافزون در انجام فعالیت‌های تربیتی آرزو کرد.