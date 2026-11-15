به گزارش خبرنگار مهر، الیاس‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند افزایشی تولید محصولات آبزی در استان اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری ۹ هزار و ۱۰۰ تن انواع آبزیان در کرمانشاه تولید شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با تولید ۸ هزار و ۶۰۰ تن، رشد ۵۰۰ تنی را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه بخش عمده تولید آبزیان استان در نیمه دوم سال محقق می‌شود، افزود: با توجه به ظرفیت‌های موجود و برنامه‌های توسعه‌ای، انتظار می‌رود روند افزایشی تولید در ماه‌های آینده نیز ادامه داشته باشد.

مدیرکل شیلات استان کرمانشاه با اشاره به اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم پیشرفت تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری بیش از ۲۶ هزار تن انواع آبزیان در استان تولید و روانه بازار مصرف شود.

الیاس‌پور با تأکید بر ظرفیت‌های قابل توجه کرمانشاه برای توسعه صنعت آبزی‌پروری عنوان کرد: منابع آبی استان از جمله سدها، چشمه‌ها و همچنین استخرهای ذخیره آب کشاورزی، فرصت مناسبی برای افزایش تولید و توسعه فعالیت‌های شیلاتی فراهم کرده‌اند.

وی استفاده دومنظوره از استخرهای ذخیره آب کشاورزی و بهره‌برداری اصولی از منابع آبی را از راهکارهای توسعه این بخش دانست و گفت: با مدیریت بهینه و استفاده حداکثری از این ظرفیت‌ها، امکان دو برابر کردن تولید فعلی و دستیابی به ظرفیت تولید سالانه ۵۰ هزار تن انواع آبزیان در استان وجود دارد.

مدیرکل شیلات استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: تحقق این هدف نیازمند برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و استفاده مطلوب از ظرفیت‌های طبیعی و زیرساختی استان است تا کرمانشاه بتواند جایگاه خود را در تولید محصولات آبزی بیش از پیش ارتقا دهد.