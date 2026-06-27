سیامک الیاسپور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت، عملیات رهاسازی چهار میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه بچهماهی گرمابی شامل گونههای کپور، آمور، فیتوفاگ و بیگهد در مزارع پرورش ماهی شهرستان قصرشیرین با موفقیت به انجام رسید.
وی افزود: اجرای این طرح، گامی مهم برای تحقق هدفگذاری تولید شش هزار و ۶۵۲ تن انواع آبزیان در سال جاری به شمار میرود و نقش مؤثری در افزایش تولید و توسعه آبزیپروری استان خواهد داشت.
مدیرکل شیلات استان کرمانشاه با اشاره به ظرفیتهای ویژه شهرستان قصرشیرین تصریح کرد: این شهرستان با فعالیت ۷۳ مزرعه پرورش آبزیان، به قطب تولید ماهیان گرمابی در میان استانهای غیرساحلی کشور تبدیل شده و علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم برای ۵۷۶ نفر، سهم قابل توجهی در تأمین امنیت غذایی کشور دارد.
الیاسپور با بیان اینکه قصرشیرین از ظرفیت بالایی در صادرات محصولات شیلاتی برخوردار است، گفت: بیش از ۵۰ درصد تولیدات آبزی این شهرستان به بازارهای کشور عراق صادر میشود که این موضوع نقش مهمی در توسعه تجارت مرزی و ارزآوری برای کشور ایفا میکند.
وی در پایان با اشاره به عملکرد سال گذشته خاطرنشان کرد: سال گذشته با رهاسازی چهار میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه بچهماهی، بیش از پنج هزار و ۷۶۳ تن ماهی گرمابی در مزارع قصرشیرین تولید شد و با روند رو به رشد فعلی، انتظار میرود امسال نیز شاهد افزایش تولید و ارتقای بهرهوری در بخش شیلات استان باشیم.
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