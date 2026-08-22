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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۶

الیاس‌پور: مزرعه پرورش ماهیان گرمابی با ظرفیت ۱۵ تن افتتاح می‌شود

الیاس‌پور: مزرعه پرورش ماهیان گرمابی با ظرفیت ۱۵ تن افتتاح می‌شود

کرمانشاه- مدیرکل شیلات استان کرمانشاه از افتتاح مزرعه پرورش ماهیان گرمابی در روستای باقرآباد خبر داد و گفت: این واحد سالانه ۱۵ تن ماهی تولید می‌کند.

الیاس‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر از افتتاح مزرعه پرورش ماهیان گرمابی در روستای «باقرآباد» شهرستان کرمانشاه در هفته دولت امسال خبر داد.

وی اظهار کرد: این مزرعه متعلق به شرکت تعاونی ۵۷۳ است و با ظرفیت تولید سالانه ۱۵ تن ماهی گرمابی، طی روزهای آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

مدیرکل شیلات استان کرمانشاه افزود: راه‌اندازی این واحد تولیدی در راستای تحقق اهداف راهبردی شیلات استان در زمینه توسعه آبزی‌پروری و بهره‌گیری بهینه از زیرساخت‌های موجود انجام شده است.

الیاس‌پور با اشاره به مشخصات این طرح گفت: مزرعه پرورش ماهیان گرمابی روستای باقرآباد دارای پنج هکتار مساحت مفید است و برای اجرای آن ۵۰ میلیارد ریال آورده و خودیاری سرمایه‌گذار و ۴۰ میلیارد ریال نیز تسهیلات بانکی هزینه شده است.

وی بیان کرد: استفاده از ظرفیت‌های موجود برای توسعه فعالیت‌های آبزی‌پروری و افزایش تولید محصولات شیلاتی از جمله رویکردهای مهم در اجرای این طرح‌ها در استان کرمانشاه است.

مدیرکل شیلات استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: توسعه واحدهای پرورش ماهی می‌تواند ضمن افزایش ظرفیت تولید محصولات آبزی، به فعال شدن ظرفیت‌های اقتصادی مناطق مختلف استان و استفاده بهتر از منابع و زیرساخت‌های موجود کمک کند.

اشتغال برای نیروهای بومی

الیاس‌پور با اشاره به آثار اقتصادی و اشتغال‌زایی این طرح گفت: بهره‌برداری از مزرعه پرورش ماهیان گرمابی در روستای باقرآباد علاوه بر رونق اقتصادی منطقه، زمینه اشتغال مستقیم برای دو نفر از نیروهای متخصص و بومی را فراهم می‌کند.

وی افزود: توسعه آبزی‌پروری در استان کرمانشاه با توجه به ظرفیت‌های موجود، می‌تواند زمینه افزایش تولید، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در مناطق مختلف را فراهم کند.

مدیرکل شیلات استان کرمانشاه در پایان اظهار کرد: بهره‌برداری از این مزرعه در هفته دولت، گامی در مسیر توسعه آبزی‌پروری استان و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود برای افزایش تولید و اشتغال خواهد بود.

کد مطلب 6924084

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