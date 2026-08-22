الیاس‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر از افتتاح مزرعه پرورش ماهیان گرمابی در روستای «باقرآباد» شهرستان کرمانشاه در هفته دولت امسال خبر داد.

وی اظهار کرد: این مزرعه متعلق به شرکت تعاونی ۵۷۳ است و با ظرفیت تولید سالانه ۱۵ تن ماهی گرمابی، طی روزهای آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

مدیرکل شیلات استان کرمانشاه افزود: راه‌اندازی این واحد تولیدی در راستای تحقق اهداف راهبردی شیلات استان در زمینه توسعه آبزی‌پروری و بهره‌گیری بهینه از زیرساخت‌های موجود انجام شده است.

الیاس‌پور با اشاره به مشخصات این طرح گفت: مزرعه پرورش ماهیان گرمابی روستای باقرآباد دارای پنج هکتار مساحت مفید است و برای اجرای آن ۵۰ میلیارد ریال آورده و خودیاری سرمایه‌گذار و ۴۰ میلیارد ریال نیز تسهیلات بانکی هزینه شده است.

وی بیان کرد: استفاده از ظرفیت‌های موجود برای توسعه فعالیت‌های آبزی‌پروری و افزایش تولید محصولات شیلاتی از جمله رویکردهای مهم در اجرای این طرح‌ها در استان کرمانشاه است.

مدیرکل شیلات استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: توسعه واحدهای پرورش ماهی می‌تواند ضمن افزایش ظرفیت تولید محصولات آبزی، به فعال شدن ظرفیت‌های اقتصادی مناطق مختلف استان و استفاده بهتر از منابع و زیرساخت‌های موجود کمک کند.

اشتغال برای نیروهای بومی

الیاس‌پور با اشاره به آثار اقتصادی و اشتغال‌زایی این طرح گفت: بهره‌برداری از مزرعه پرورش ماهیان گرمابی در روستای باقرآباد علاوه بر رونق اقتصادی منطقه، زمینه اشتغال مستقیم برای دو نفر از نیروهای متخصص و بومی را فراهم می‌کند.

وی افزود: توسعه آبزی‌پروری در استان کرمانشاه با توجه به ظرفیت‌های موجود، می‌تواند زمینه افزایش تولید، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در مناطق مختلف را فراهم کند.

مدیرکل شیلات استان کرمانشاه در پایان اظهار کرد: بهره‌برداری از این مزرعه در هفته دولت، گامی در مسیر توسعه آبزی‌پروری استان و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود برای افزایش تولید و اشتغال خواهد بود.