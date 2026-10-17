به گزارش خبرگزاری مهر، حمید دهرویه شامگاه شنبه در جلسه کارگروه شیلات استان در محل استانداری سمنان با تأکید بر ضرورت توسعه صنعت آبزی‌پروری، خواستار برنامه‌ریزی برای افزایش مصرف ماهی و ایجاد مراکز عرضه این محصول در استان شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در بخش کشاورزی و شیلات استان اظهار کرد: تنوع‌بخشی به سبد پروتئین مصرفی خانوارها از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان افزود: جهاد کشاورزی، تعاونی روستایی و شهرداری‌ها باید برای ایجاد مراکز عرضه ماهی برنامه‌ریزی کنند تا زمینه دسترسی آسان‌تر شهروندان به این محصول فراهم شود.

دهرویه با بیان اینکه ترویج مصرف گوشت ماهی نیازمند همکاری بخش‌های مختلف است، تصریح کرد: مدیران بخش کشاورزی، صنایع غذایی و اصناف باید در مسیر فرهنگ‌سازی برای افزایش مصرف آبزیان و توسعه بازار فروش این محصولات نقش‌آفرینی کنند.

وی از تولید بیش از یک‌هزار و ۷۰۰ تن انواع ماهی در ۲۸۷ مزرعه و مرکز پرورش ماهی استان طی سال گذشته خبر داد و گفت: در همین مدت، ۵۳۰ هزار قطعه ماهی زینتی نیز در ۱۲ مرکز تولیدی شیلات استان پرورش یافت و روانه بازار شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان، هدف‌گذاری تولید ماهی و آبزیان استان در سال ۱۴۰۷ را ۵ هزار و ۵۰۰ تن اعلام کرد و یادآور شد: شناسایی استخرهای ذخیره آب کشاورزی و بهره‌گیری از ظرفیت آن‌ها برای پرورش آبزیان، در کنار توجه به نیاز آبی مزارع، می‌تواند به افزایش تولید و رونق فعالیت‌های شیلاتی کمک کند.

در این جلسه همچنین گزارشی از وضعیت تولید آبزیان در مجتمع‌های پرورش ماهی ارائه شد و طرح تبدیل استخرهای ذخیره آب کشاورزی به ظرفیت‌های تولید آبزیان مورد بررسی قرار گرفت.

موانع و چالش‌های زیست‌محیطی پرورش ماهی تیلاپیا در استان سمنان نیز از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.