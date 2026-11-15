سعید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، از اعزام گروهی تخصصی از نیروهای آتش‌نشانی شهرداری کرمانشاه به شهر سامرا در کشور عراق برای اجرای عملیات ترمیم و آب‌بندی گنبد مطهر امامین عسکریین (ع) خبر داد.

وی اظهار کرد: این مأموریت در پی درخواست ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات، مساعدت مهندس مرادی شهردار کلانشهر کرمانشاه و با هماهنگی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری انجام شده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه افزود: تیم تخصصی این سازمان روز ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با هدف انجام عملیات فنی ترمیم و آب‌بندی گنبد حرم مطهر امامین عسکریین (ع) به سامرا اعزام شد.

قادری با اشاره به ترکیب این گروه گفت: این تیم سه‌نفره شامل رامین خورشیدی، محمدجواد پهلوانی و آرمان قهرمانی است که هم‌اکنون در جوار بارگاه امامین عسکریین (ع) مشغول اجرای مأموریت هستند.

وی مدت زمان پیش‌بینی‌شده برای این مأموریت را ۱۵ روز اعلام کرد و افزود: نیروهای اعزامی با بهره‌گیری از تخصص و توان فنی خود، عملیات ترمیم و آب‌بندی گنبد مطهر را انجام می‌دهند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی کرمانشاه حضور نیروهای این سازمان در این مأموریت را فرصتی برای خدمت به آستان مقدس اهل‌بیت (ع) دانست و خاطرنشان کرد: مشارکت در این اقدام، در کنار جنبه معنوی، نشان‌دهنده توانمندی تخصصی و تعهد حرفه‌ای آتش‌نشانان کرمانشاه است.