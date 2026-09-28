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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۵۶

آتش‌نشانان کرمانشاه در شش ماه نخست سال بیش از هزار نفر را نجات دادند

آتش‌نشانان کرمانشاه در شش ماه نخست سال بیش از هزار نفر را نجات دادند

کرمانشاه - رئیس سازمان آتش‌نشانی کرمانشاه از ثبت ۲ هزار و ۹۰ حادثه و نجات یک‌هزار و ۷ نفر در مأموریت‌های ۶ ماه نخست امسال خبر داد.

کد مطلب 6961748

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