https://mehrnews.com/x3dbxw ۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۵۶ کد مطلب 6961748 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۵۶ آتشنشانان کرمانشاه در شش ماه نخست سال بیش از هزار نفر را نجات دادند کرمانشاه - رئیس سازمان آتشنشانی کرمانشاه از ثبت ۲ هزار و ۹۰ حادثه و نجات یکهزار و ۷ نفر در مأموریتهای ۶ ماه نخست امسال خبر داد. کد مطلب 6961748 کپی شد مطالب مرتبط رزمایش ۳۰ هزار نفری اقتدار بسیج در کرمانشاه آغاز شد حضور ۷۲ هزار و ۶۰۰ رای اولی در کرمانشاه بیش از ۸۷۵ هزار نفر در شهر کرمانشاه واجد شرایط رای دادن هستند صادرات بیش از ۳۱۷ هزار دستگاه کامیون از گمرکات کرمانشاه تحصیل بیش از ۱۱۰۰۰ دانشجو در دانشگاه رازی کرمانشاه برچسبها آتشنشانی کرمانشاه آتش نشانی کرمانشاه
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