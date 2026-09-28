کرمانشاه - رئیس سازمان آتش‌نشانی کرمانشاه از ثبت ۲ هزار و ۹۰ حادثه و نجات یک‌هزار و ۷ نفر در مأموریت‌های ۶ ماه نخست امسال خبر داد.