آتش‌پاد سعید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با دستور مهندس مرادی، شهردار محترم کلانشهر کرمانشاه و با هدف ارتقای سطح آمادگی عملیاتی و افزایش سرعت پاسخگویی به حوادث در سطح شهر، ۵۷ آتش‌نشان جدید به بدنه عملیاتی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه اضافه شدند.

وی افزود: بکارگیری این نیروهای جدید در راستای تقویت توان عملیاتی سازمان و افزایش ظرفیت نیروهای آتش‌نشانی برای حضور سریع‌تر و مؤثرتر در صحنه حوادث انجام شده است.

طی دوره آموزشی ۶۰ روزه آتش‌نشانان جدید

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه با اشاره به فرآیند آموزش نیروهای تازه‌وارد، گفت: آتش‌نشانان جدید پیش از آغاز فعالیت عملیاتی، به مدت ۶۰ روز در دوره‌های آموزشی تخصصی در حوزه‌های اطفای حریق و امداد و نجات شرکت کردند.

قادری ادامه داد: این نیروها پس از گذراندن دوره‌های آموزشی لازم و کسب آمادگی‌های مورد نیاز، در ایستگاه‌های آتش‌نشانی شهر کرمانشاه مستقر شدند تا در کنار نیروهای موجود به انجام مأموریت‌های محوله بپردازند.

وی با بیان اینکه نیروهای جدید در ۱۱ ایستگاه سازمان آتش‌نشانی کرمانشاه مستقر شده‌اند، عنوان کرد: استقرار این نیروها در ایستگاه‌های مختلف سطح شهر با هدف تقویت پوشش عملیاتی و افزایش ظرفیت پاسخگویی به حوادث و فوریت‌ها انجام گرفته است.

افزایش توان عملیاتی آتش‌نشانی کرمانشاه

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: تقویت نیروی انسانی و افزایش تعداد آتش‌نشانان، نقش مهمی در ارتقای آمادگی سازمان برای مواجهه با انواع حوادث و فوریت‌های شهری دارد.

قادری تأکید کرد: این اقدام با هدف تضمین امنیت شهروندان و افزایش ضریب ایمنی مناطق تحت پوشش سازمان انجام شده است و حضور امدادگران جدید می‌تواند توان عملیاتی آتش‌نشانی کرمانشاه را در زمان وقوع حوادث افزایش دهد.

وی در پایان گفت: استقرار ۵۷ نیروی جدید در ایستگاه‌های یازده‌گانه سازمان، ظرفیت نیروهای عملیاتی آتش‌نشانی کرمانشاه را تقویت کرده و زمینه را برای ارائه خدمات سریع‌تر و مؤثرتر به شهروندان در زمان وقوع حوادث فراهم می‌کند.