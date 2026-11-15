به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا شاه‌حسینی صبح یکشنبه در بیست‌وهشتمین جشنواره تکریم خیرین مدرسه‌ساز استان زنجان، با اشاره به جایگاه مشارکت‌های مردمی در توسعه زیرساخت‌های آموزشی اظهار کرد: از مجموع ۲ هزار و ۳۰۱ مدرسه افتتاح‌شده در کشور، بیش از ۶۰ درصد با حمایت و همراهی خیرین احداث شده‌اند.

وی با اشاره به فعالیت ۲۸ ساله جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور افزود: این مجموعه از سال ۱۳۷۷ فعالیت خود را آغاز کرده و در طول این مدت، با مشارکت نیکوکاران، هزاران کلاس درس در مناطق مختلف کشور احداث و به مجموعه آموزش‌وپرورش تحویل داده شده است.

رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور با تشریح روند افزایشی کمک‌های مردمی در سال‌های اخیر بیان کرد: مشارکت خیرین که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود، در سال ۱۴۰۳ به ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید و در سال ۱۴۰۴ با رشدی بیش از ۶۱ درصد، رقم ۲۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را ثبت کرد.

شاه‌حسینی این افزایش مشارکت را در شرایط دشوار اقتصادی کشور قابل توجه دانست و گفت: حتی وقوع جنگ ۱۲ روزه نیز نتوانست مانع استمرار فعالیت‌های خیرخواهانه شود و نیکوکاران همچنان با جدیت در مسیر توسعه فضاهای آموزشی و حمایت از آینده فرزندان ایران گام برداشتند.

وی همچنین با اشاره به خسارات واردشده به زیرساخت‌های آموزشی در جریان جنگ اظهار کرد: حدود یک‌هزار و ۳۰۰ مدرسه در کشور بر اثر جنگ آسیب دیدند که با همکاری خیرین، مردم و گروه‌های جهادی، روند بازسازی و آماده‌سازی این مراکز آموزشی دنبال شد.

به گفته رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور، تلاش مجموعه‌های مردمی و مسئولان بر این بود که مدارس آسیب‌دیده پیش از آغاز سال تحصیلی به شرایط مناسب بازگردند تا دانش‌آموزان بدون وقفه و در محیطی مطلوب به تحصیل ادامه دهند.

شاه‌حسینی با تأکید بر ابعاد فرهنگی و اجتماعی مدرسه‌سازی تصریح کرد: فعالیت خیرین تنها به ساخت ساختمان و تأمین فضای فیزیکی مدارس محدود نمی‌شود، بلکه آنان با این اقدام در واقع در تربیت نسل آینده و شکل‌گیری فرهنگ و توسعه کشور مشارکت می‌کنند.

وی آموزش‌وپرورش را زیربنای پیشرفت علمی و اجتماعی جوامع دانست و افزود: موفقیت دانش‌آموزان ایرانی در عرصه‌های علمی و بین‌المللی، از جمله کسب چهار مدال طلا در حوزه هوش مصنوعی، نشان‌دهنده ظرفیت بالای استعدادهای کشور است و فراهم کردن امکانات آموزشی مناسب می‌تواند زمینه شکوفایی هرچه بیشتر این توانمندی‌ها را فراهم کند.

رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور با اشاره به آثار بلندمدت سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش گفت: دانش‌آموزانی که امروز در مدارس ساخته‌شده با مشارکت خیرین تحصیل می‌کنند، در آینده به نیروهای متخصص، پزشکان، مهندسان و مدیرانی تبدیل خواهند شد که می‌توانند در مسیر پیشرفت کشور و گسترش فرهنگ نیکوکاری نقش‌آفرینی کنند.

وی همچنین از افتتاح یک‌هزار و ۳۳۱ مدرسه با حضور رئیس‌جمهور خبر داد و آغاز نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی را اقدامی مؤثر برای بهبود زیرساخت‌های آموزشی و فراهم‌سازی فرصت‌های برابر تحصیلی برای دانش‌آموزان در مناطق مختلف کشور عنوان کرد.

شاه‌حسینی با قدردانی از خیرین مدرسه‌ساز و مجموعه سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور خاطرنشان کرد: مدرسه‌سازی از ماندگارترین جلوه‌های نیکوکاری و نمونه‌ای روشن از صدقه جاریه است؛ چراکه آثار آن در قالب دانش، آگاهی و تربیت نسل‌های آینده برای سال‌های متمادی در جامعه باقی خواهد ماند.