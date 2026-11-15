به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: اداره هوانوردی فدرال آمریکا (FAA) روز جمعه در پی بروز مشکلات ارتباطی، تمامی پروازهای خروجی در سراسر این کشور را متوقف کرد؛ اقدامی که موجب سرگردانی ده‌ها هزار مسافر در فرودگاه‌ها شد. مارک‌وین مولین، وزیر امنیت داخلی ایالات متحده، در روز جمعه و پس از بروز مشکلات ارتباطی، گفت که این تعلیق اقدامی احتیاطی بوده است و هشدار داد که لغو آن ممکن است مدتی طول بکشد. این سخنان ترس را بر مردم آمریکا غالب کرد.

در پی اختلال گسترده در شبکه هوانوردی آمریکا و توقف سراسری پروازها، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ادعا کرد توقف سراسری پروازها در روز جمعه ظاهرا ناشی از حمله سایبری یا هوش مصنوعی نبوده است. خبرنگار ارشد شبکه فاکس‌نیوز در کاخ سفید جمعه شب به وقت محلی گفت که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرده است که به نظر نمی‌رسد توقف سراسری پروازها در روز جمعه ناشی از حمله سایبری یا هوش مصنوعی باشد.

فاکس‌نیوز گفت که ترامپ گفته است بحران خطوط هوایی ممکن است نتیجه اتکا به سیستمی باشد که دارای بخش‌های قدیمی و از کارافتاده است. این رسانه آمریکایی به نقل از ترامپ تصریح کرد: به نظر می‌رسد این اختلال ناشی از مجموعه‌ای از تجهیزات قدیمی و خراب باشد که اداره هوانوردی فدرال آمریکا (FAA) برای تداوم فعالیت حمل‌ونقل هوایی به آنها متکی است. پس از انتشار این سخنان ترامپ در جمعه شب به وقت آمریکا، اداره هوانوردی فدرال آمریکا اعلام کرد که دستور توقف پروازها از سوی مرکز فرماندهی این اداره همچنان به قوت خود باقی است. اداره هوانوردی فدرال آمریکا اعلام کرد که با برطرف شدن تدریجی اختلال در مراکز کنترل ترافیک هوایی مسیرهای پروازی، هواپیماها با هماهنگی مرکز فرماندهی سامانه کنترل ترافیک هوایی اجازه پرواز خواهند یافت. مایکروسافت نیز اعلام کرد که هیچ نشانه‌ای مبنی بر ارتباط توقف سراسری پروازها به دستور اداره هوانوردی فدرال آمریکا با خدمات این شرکت وجود ندارد.

سایه وحشت در سرزمین گاوچران‌ها

مارک‌وین مولین، وزیر امنیت داخلی آمریکا، جمعه شب به وقت محلی، در گفت‌وگو با فاکس‌نیوز درباره توقف سراسری پروازها در تمام فرودگاه‌های آمریکا در پی بروز اختلال ارتباطی در تمامی مراکز کنترل ترافیک هوایی مسیرهای پروازی توضیح داد. او مدعی شد: همه در امنیت هستند. اگر عزیزانتان با هواپیما سفر می‌کنند، هیچ دلیلی برای نگرانی درباره آنها وجود ندارد. وزیر امنیت داخلی آمریکا اضافه کرد: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در جریان دستور توقف سراسری پروازها از سوی اداره هوانوردی فدرال آمریکا (FAA) قرار گرفته است. وی اختلال در ارتباطات مخابراتی را عامل این توقف عنوان کرد و در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است خطایی مرتبط با هوش مصنوعی عامل این اختلال بوده باشد؟ گفت که بازرسان هیچ احتمالی را رد نمی‌کنند.

او گفت: متوجه خواهیم شد چه اتفاقی افتاده است و پس از آن، اقدامات لازم را انجام خواهیم داد تا اطمینان حاصل کنیم چنین اتفاقی دوباره رخ ندهد. شبکه سی‌ان‌ان روز جمعه در گزارش خود از اختلال گسترده در شبکه هوانوردی آمریکا اعلام کرد که شرکت‌های بزرگ هواپیمایی این کشور ممکن است فعالیت خود را به مدت غیرمعقولی متوقف کنند. این شبکه به نقل از یک منبع آگاه در صنعت هواپیمایی آمریکا اعلام کرد که اختلال از تجهیزات مسیریابی شبکه یعنی روترها آغاز شده و به‌صورت زنجیره‌ای به سامانه‌های ارتباطی سراسر کشور گسترش یافته است.

در همین حال، یک مقام ارشد امنیتی آمریکا به سی‌ان‌ان گفت که بررسی‌های مشترک نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، از جمله اف‌بی‌آی، وزارت امنیت داخلی و آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA)، تاکنون هیچ نشانه‌ای از حمله عمدی شناسایی نکرده است. با این حال، متخصصان امنیت سایبری همچنان در حال بررسی شبکه‌ها برای یافتن منشأ احتمالی اختلال هستند. این اختلال علاوه بر زمینگیر کردن هزاران پرواز و سرگردانی صدها هزار مسافر در فرودگاه‌های آمریکا، برنامه سفر شماری از تیم‌های ورزشی را نیز تحت تاثیر قرار داد و احتمال اختلال در مسابقات ورزشی روز شنبه را افزایش داد. فرودگاه‌های جان اف کندی و لاگواردیا در نیویورک نیز از مسافران خواستند پیش از حرکت به سمت فرودگاه، وضعیت پرواز خود را از شرکت‌های هواپیمایی بررسی کنند.

پایگاه ردیابی پرواز فلایت‌اویر نیز اعلام کرد: بیش از ۱۰ هزار پرواز در روز جمعه در داخل ایالات متحده، به مقصد فرودگاه‌های این کشور یا در حال خروج از آنها با تاخیر مواجه شدند و چهار هزار و ۲۳۷ پرواز داخلی در ایالات متحده، یا پروازهای به مقصد و مبدا فرودگاه‌های این کشور لغو شدند. شبکه بلومبرگ نیز در این زمینه گزارش داد که اف‌بی‌آی معتقد نیست اختلال ارتباطی در سامانه‌های کنترل ترافیک هوایی آمریکا ناشی از حمله سایبری یا فعالیت مجرمانه بوده باشد. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از فلایت‌اویر نوشت: روز جمعه نزدیک به پنج هزار پرواز داخلی در ایالات متحده تا ساعت هشت شب به وقت ساحل شرقی آمریکا لغو شد.

دنیا، آسمان آمریکا را تحریم کرد

پس از اختلال در سیستم ارتباطی برج‌های مراقبت فرودگاه‌های آمریکا، سازمان مدیریت ترافیک هوایی اروپا موسوم به یوروکنترل، اعلام کرد که تمامی پروازها از اروپا به ایالات متحده به حالت تعلیق درآمده‌اند. سازمان مدیریت ترافیک هوایی اروپا (یوروکنترل) اعلام کرد تعلیق پروازهای اروپا به آمریکا به دنبال بروز مشکلات فنی در سیستم کنترل ترافیک هوایی آمریکا صورت گرفت. سخنگوی یوروکنترل اعلام کرد که مشخص نیست پروازها به مقصد ایالات متحده چه زمانی می‌توانند از سر گرفته شوند. نیویورک‌تایمز نیز به نقل از سازمان هوانوردی فدرال مکزیک گزارش داد این نهاد از همتای آمریکایی خود درخواستی دریافت کرده که مانع پرواز هواپیماها به مقصد آمریکا شود. شرکت هواپیمایی کانادا نیز اعلام کرد همه پروازهای خود میان کانادا و آمریکا را تا شامگاه جمعه لغو کرد. مقامات آمریکایی همچنین اعلام کردند که به دلیل شرایط استثنایی، پروازها به اراضی اشغالی تا اطلاع بعدی به حالت تعلیق درآمده‌اند.

مسئولان شرکت ایراسپیس اینتلیجنس نیز که در زمینه توسعه هوش مصنوعی با سازمان هوانوردی فدرال آمریکا همکاری دارد، تأاکید کردند نرم‌افزارهای این شرکت عامل توقف پروازها نبوده است. شرکت هواپیمایی معروف جت‌بلو نیز روز جمعه از لغو تمامی پروازهای خود خبر داد. سرانجام اداره هوانوردی فدرال آمریکا جمعه شب در پی پنج ساعت اختلال سراسری در تمامی پروازهای این کشور اعلام کرد که پس از لغو دستور توقف سراسری پروازها، هواپیماها می‌توانند مجددا اجازه برخاستن داشته باشند اما با وجود لغو این دستور، شرکت‌های هواپیمایی نتوانستند بلافاصله به فعالیت عادی بازگردند؛ زیرا شمار زیادی از هواپیماها و خدمه پروازی آنها در موقعیت مکانی مناسب قرار نداشتند. مقامات دولت ترامپ علت این توقف را فشار بیش از حد بر سیستم‌های فرسوده و قدیمی عنوان کردند اما این توجیه، برای آمریکایی‌ها قابل قبول نبود و لغو و تاخیرهای گسترده پروازها در فرودگاه‌ها، موجی از آشفتگی و نارضایتی شدید را در میان مسافران آمریکایی ایجاد کرده است.