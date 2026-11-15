به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب هوشیار، صبح یکشنبه در سیصد و پنجاهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز و در جریان ارائه گزارش عملکرد شش‌ماهه منابع و مصارف برنامه و بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری، به تشریح وضعیت بدهی‌ها و مطالبات مجموعه مدیریت شهری پرداخت.

وی با اشاره به سهم درآمدهای مالیات بر ارزش‌افزوده در بودجه شهرداری اظهار کرد: در حال حاضر ۱۲ درصد از بودجه ۵۶ هزار میلیارد تومانی شهرداری تبریز از محل ارزش‌افزوده تأمین می‌شود و برنامه‌ریزی کرده‌ایم این سهم را به ۱۵ درصد افزایش دهیم.

هوشیار با اشاره به وضعیت مالی شهرداری تبریز گفت: این مجموعه در میان کلان‌شهرهای کشور از نظر انضباط مالی در جایگاه مطلوبی قرار دارد و تلاش می‌کنیم بخش قابل‌توجهی از مطالبات اشخاص و شرکت‌ها را پرداخت کنیم.

شهردار تبریز درباره برنامه تسویه بدهی‌ها و مطالبات شهرداری از طریق تهاتر املاک افزود: با اجرای این برنامه، یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از مطالبات شهرداری کسر خواهد شد. همچنین بخشی از درآمدهای مدیریت شهری از محل املاک تأمین می‌شود و طی ماه آینده ۵۰ میلیارد تومان از محل تملکات مربوط به مسیرگشایی‌ها پرداخت خواهد شد.

وی با بیان اینکه میزان بدهی‌ها و مطالبات شهرداری تبریز تقریباً برابر است، خاطرنشان کرد: با احتساب اوراق مشارکت سه‌ساله و پنج‌ساله، میزان بدهی‌ها و مطالبات شهرداری هر کدام نزدیک به ۱۱ همت است.

هوشیار همچنین به مطالبات شهرداری از دولت اشاره کرد و گفت: در گزارش مالی ارائه‌شده، ۹۰۰ میلیارد تومان مطالبات از دولت ثبت شده، در حالی که چندین برابر این رقم، مطالبات قطعی دیگری وجود دارد که هنوز در گزارش‌ها منعکس نشده است.

شهردار تبریز با تأکید بر ضرورت حفظ تعادل مالی در مدیریت شهری تصریح کرد: هدف ما ایجاد و حفظ تعادل مالی است و تلاش می‌کنیم تعهدات مالی به دوره‌های بعدی مدیریت شهری منتقل نشود.

وی در پایان با اشاره به تعهدات مالی پیش‌بینی‌شده برای سال‌های آینده اظهار کرد: برای سه سال آینده ۱۰ همت چک در پیش داریم تا مدیریت آینده شهری از نظر تعهدات مالی با مشکل مواجه نشود.