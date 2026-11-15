به گزارش خبرگزاری مهر، مینو محرز، ضمن ابراز نگرانی از مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک‌ها در کشور، اظهار داشت: سال‌ها است برای کنترل این روند هشدار می‌دهیم، اما متأسفانه اقدامات مؤثر و جامعی انجام نشده و وضعیت مقاومت میکروبی روزبه‌روز نگران‌کننده‌تر می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت ساماندهی تجویز و توزیع آنتی‌بیوتیک‌ها، تصریح کرد: برخی آنتی‌بیوتیک‌های قوی و بیمارستانی باید صرفاً با تأیید متخصصان عفونی مصرف شوند و نباید به‌ راحتی در دسترس همه پزشکان و داروخانه‌های سطح شهر قرار گیرند. لازم است آنتی‌بیوتیک‌ها سطح‌بندی شوند و برای تجویز داروهای خاص، ضوابط و نظارت جدی وجود داشته باشد.

این متخصص بیماری‌های عفونی با اشاره به نتایج مطالعات انجام‌شده در ۵ تا ۶ بیمارستان کشور، افزود: در یکی از این مطالعات، حدود ۹۷ درصد باکتری‌های مقاوم بیمارستانی به برخی آنتی‌بیوتیک‌ها مقاومت نشان داده بودند و اکنون شرایط به مراتب نگران‌کننده‌تر شده است.

محرز، ضعف در رعایت اصول کنترل عفونت بیمارستانی را از عوامل مهم گسترش مقاومت میکروبی دانست و گفت: شستشوی صحیح دست‌ها و رعایت اصول پیشگیری از عفونت باید در میان پزشکان و تمام کارکنان بیمارستان جدی گرفته شود؛ چراکه با کاهش عفونت‌های بیمارستانی، نیاز به مصرف آنتی‌بیوتیک نیز کاهش می‌یابد.

وی با اشاره به اختلاف چشمگیر مصرف آنتی‌بیوتیک در ایران و برخی کشورهای دیگر،تصریح کرد: بر اساس آمار مطرح‌ شده، مصرف سالانه آنتی‌بیوتیک ایران بسیار بالا است و ایران و اوگاندا در زمره کشورهای با مصرف بالای آنتی‌بیوتیک قرار دارند، موضوعی نگران‌کننده که ضرورت بازنگری در الگوی مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها را بیش از پیش آشکار می‌کند.

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، آموزش پزشکان به‌ویژه دانشجویان و کارورزان را ضروری دانست و تأکید کرد: آموزش فارماکولوژی به‌تنهایی برای نسخه‌نویسی کافی نیست و پزشکان جوان باید پیش از ورود به عرصه درمان، آموزش عملی درباره تجویز منطقی آنتی‌بیوتیک‌ها ببینند.

وی با انتقاد از تجویز آنتی‌بیوتیک برای بیماری‌های ویروسی مانند سرماخوردگی، آنفلوانزا و کووید گفت: آنتی‌بیوتیک بر ویروس‌ها اثری ندارد و مصرف غیرضروری آن تنها مقاومت میکروبی را افزایش می‌دهد. در دوران کرونا نیز حجم زیادی آنتی‌بیوتیک به‌صورت غیرمنطقی در کشور مصرف شد.

محرز همچنین نسبت به ورود آنتی‌بیوتیک‌ها به زنجیره غذایی از طریق مصرف این داروها در دام و طیور هشدار داد و افزود: باید نظارت بر میزان باقی‌مانده آنتی‌بیوتیک در محصولات غذایی نیز جدی گرفته شود.

وی با تأکید بر ضرورت تعیین متولی مشخص برای مدیریت مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها، سطح‌بندی داروها، کنترل عفونت‌های بیمارستانی و افزایش آگاهی عمومی خاطرنشان کرد: تولید آنتی‌بیوتیک‌های جدید در جهان محدود و پرهزینه است و نمی‌توان انتظار داشت همواره داروی جدیدی برای مقابله با میکروب‌های مقاوم تولید شود. باید برای نسل آینده دنیای بهتری بسازیم و اجازه ندهیم روند فعلی مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک‌ها ادامه پیدا کند.