به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا رئیس کرمی، با اشاره به جایگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران و مراکز درمانی بزرگی همچون بیمارستان امام خمینی(ره) در نظام سلامت کشور گفت: این مراکز به دلیل گستردگی خدمات و تنوع بیماران باید در زمینه مصرف منطقی آنتی‌بیوتیک‌ها و مقابله با مقاومت میکروبی پیشگام باشند.

وی با انتقاد از فرهنگ نادرست مطالبه آنتی‌بیوتیک و سرُم در میان مردم افزود: حتی در بیماری‌های ویروسی که مصرف آنتی‌بیوتیک ضرورتی ندارد، برخی بیماران همچنان بر دریافت این داروها اصرار دارند؛ در حالی که این اقدامات نه‌تنها کمکی به درمان نمی‌کند، بلکه می‌تواند سلامت جامعه را به خطر بیاندازد.

رئیس‌کرمی با بیان اینکه درخواست بیماران یکی از عوامل مؤثر در تجویز غیرضروری آنتی‌بیوتیک‌هاست، ادامه داد: البته بخشی از این ذهنیت نادرست نیز به تجویزهای مکرر و غیرضروری پزشکان در گذشته بازمی‌گردد و اصلاح این وضعیت نیازمند تغییر نگرش هم در جامعه پزشکی و هم در میان مردم است.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت هدفمند شدن حمایت‌های مالی در حوزه سلامت تصریح کرد: منابع حمایتی باید به سمت مناطق محروم، بیماران خاص و داروهای ضروری و حیاتی هدایت شود، نه اقداماتی که ضرورتی ندارند و حتی می‌توانند زمینه‌ساز مقاومت دارویی و افزایش هزینه‌های درمان شوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با تشبیه مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک‌های قوی به استفاده از سلاح سنگین در یک میدان نبرد محدود اظهار داشت: اگر داروهایی را که باید صرفاً در موارد خاص و با تشخیص متخصصان مصرف شوند، به شکل روتین و بدون برنامه تجویز کنیم، به‌تدریج اثربخشی آن‌ها را از دست خواهیم داد و ممکن است به نقطه‌ای برسیم که سلاح مؤثری برای مقابله با میکروب‌ها نداشته باشیم.

وی تاکید کرد: با گسترش مقاومت میکروبی، حتی آنتی‌بیوتیک‌های ساده و ارزان‌قیمت مانند آموکسی‌سیلین نیز ممکن است اثربخشی خود را از دست بدهند و ناچار شویم از داروهای گران‌تر و دارای عوارض بیشتر استفاده کنیم.