به گزارش خبرگزاری مهر، محسن خیرخواه اظهار کرد: بر اساس سهمیه تعیین‌شده برای تعهد اشتغال سال ۱۴۰۵، تعداد ۵۲۳ فرصت شغلی در سامانه جامع رصد ملی اشتغال به ثبت رسیده که معادل ۱۰۰ درصد تعهد ابلاغی این مدیریت است.

وی با اشاره به پراکندگی فرصت‌های شغلی ایجادشده در بخش‌های مختلف کشاورزی افزود: ۳۸ درصد اشتغال ثبت‌شده به حوزه دامداری، ۲۵ درصد به پرورش قارچ خوراکی و گیاهان دارویی، ۱۷ درصد به فعالیت‌های پخت نان سنتی و شیرینی‌پزی و ۲۰ درصد نیز به صنایع تبدیلی، فرآوری و بسته‌بندی اختصاص دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین با اشاره به سهم بانوان در فرصت‌های شغلی ایجادشده بیان کرد: حدود ۵۸ درصد اشتغال ثبت‌شده به بانوان اختصاص دارد که بخش عمده‌ای از آن در حوزه دامداری و صنایع تبدیلی شکل گرفته است.

خیرخواه ادامه داد: همچنین پنج درصد از فرصت‌های شغلی ثبت‌شده مربوط به دانش‌آموختگان دانشگاهی است که نشان‌دهنده بخشی از ظرفیت اشتغال تخصصی در فعالیت‌های مرتبط با بخش کشاورزی است.

وی خاطرنشان کرد: تنوع فعالیت‌های اقتصادی در بخش کشاورزی، زمینه مناسبی برای ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد خانوارها فراهم کرده و توسعه این ظرفیت‌ها می‌تواند به تقویت اشتغال پایدار و رونق اقتصادی شهرستان کمک کند.