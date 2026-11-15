به گزارش خبرنگار مهر، نادر توکلی، در نشست خبری نخستین کنگره چاقی بالینی ایران، با اشاره به اهمیت همکاری‌های بین‌بخشی در حوزه سلامت اظهار کرد: موضوع چاقی یکی از مسائل مهم نظام سلامت کشور است که می‌تواند زمینه‌ساز ابتلا به بسیاری از بیماری‌های غیرواگیر باشد و به همین دلیل باید بیش از گذشته در محافل علمی و تخصصی مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه اضافه‌وزن و چاقی در کشور شیوع قابل توجهی دارد، افزود: بر اساس آمارهای مطرح‌شده، نزدیک به ۵۰ درصد جمعیت کشور با درجاتی از اضافه‌وزن مواجه هستند. این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که چاقی با عوارض بالینی همراه شود و خطر ابتلا به بیماری‌هایی مانند دیابت، بیماری‌های قلبی‌عروقی و بیماری‌های کلیوی را افزایش دهد.

توکلی با تأکید بر اینکه چاقی در بسیاری از موارد به‌عنوان یک بیماری همراه یا عامل تشدیدکننده بیماری‌های دیگر عمل می‌کند، تصریح کرد: کاهش وزن اصولی، اصلاح سبک زندگی و بهره‌گیری از روش‌های علمی و مبتنی بر شواهد می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از بروز و کنترل عوارض این بیماری داشته باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در ادامه به نقش مجمع عالی سلامت و امنیت غذایی در سیاست‌گذاری و پیگیری مسائل سلامت اشاره کرد و گفت: بسیاری از مسائل حوزه سلامت صرفاً با اقدامات وزارت بهداشت قابل حل نیست و تحقق اهداف این حوزه نیازمند هماهنگی و همکاری میان دستگاه‌های مختلف است.

وی ادامه داد: ساختار شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با ریاست رئیس‌جمهور در سطح ملی و با حضور استانداران و فرمانداران در سطوح استانی و شهرستانی شکل گرفته است. وزیر بهداشت نیز به‌عنوان دبیر این مجموعه فعالیت می‌کند و رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی و شبکه‌های بهداشت و درمان، مسئولیت پیگیری این موضوعات را در سطوح پایین‌تر بر عهده دارند.

توکلی با اشاره به تأثیر عوامل اجتماعی و محیطی بر سلامت مردم خاطرنشان کرد: موضوعاتی مانند آلودگی هوا، ریزگردها، ترافیک، سلامت روان، مهاجرت و حاشیه‌نشینی از جمله عواملی هستند که بر سلامت جامعه تأثیر می‌گذارند و در ادبیات علمی از آنها با عنوان عوامل اجتماعی تعیین‌کننده سلامت (SDH) یاد می‌شود. مدیریت این عوامل به همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مختلف نیاز دارد.

وی همچنین امنیت غذایی و تغذیه در شرایط بحرانی را از دیگر موضوعات مهم نظام سلامت دانست و افزود: مسئله چاقی نیز باید با همین نگاه جامع دنبال شود؛ چراکه مقابله با آن تنها به درمان دارویی محدود نیست و مجموعه‌ای از اقدامات شامل فرهنگ‌سازی، افزایش سواد سلامت مردم، مداخلات در صنایع غذایی، اصلاح سیاست‌ها و دستورالعمل‌ها و توسعه روش‌های درمانی مؤثر را می‌طلبد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران درباره علت انتخاب عنوان «چاقی بالینی» برای این رویداد علمی توضیح داد: افزایش وزن به‌تنهایی تمام ابعاد مسئله را نشان نمی‌دهد؛ زمانی که چاقی با عوارض بالینی همراه می‌شود و بر روند ابتلا یا تشدید بیماری‌های دیگر تأثیر می‌گذارد، ضرورت بررسی تخصصی و درمان هدفمند آن دوچندان می‌شود.

توکلی با اشاره به برگزاری نخستین کنگره چاقی بالینی ایران در دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: این کنگره با هدف بررسی ابعاد مختلف چاقی، تبادل آخرین دستاوردهای علمی و معرفی روش‌های پذیرفته‌شده پیشگیری و درمان برگزار می‌شود. در این رویداد، روش‌های دارویی و غیردارویی، مداخلات کم‌تهاجمی و جراحی و همچنین راهکارهای اصلاح سبک زندگی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.

وی نسبت به گسترش تبلیغات غیرعلمی در حوزه کاهش وزن هشدار داد و اظهار کرد: امروز تبلیغات گسترده‌ای درباره فرآورده‌ها و روش‌های درمان چاقی در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر می‌شود که بخشی از آنها پشتوانه علمی و شواهد معتبر ندارند.

توکلی با تأکید بر ضرورت تفکیک علم از شبه‌علم در حوزه درمان چاقی خاطرنشان کرد: مردم باید نسبت به روش‌های غیرعلمی و تبلیغات گمراه‌کننده آگاه باشند و برای کاهش وزن و درمان چاقی از توصیه‌های متخصصان و روش‌های مبتنی بر شواهد علمی استفاده کنند.