به گزارش خبرنگار مهر، احسان کرم‌زاده صبح امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده برای احیای ظرفیت‌های گردشگری قلعه فلک‌الافلاک پس از حمله دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی در ۱۷ اسفندماه سال گذشته به مجموعه پادگان امام حسین(ع) اظهار کرد: با تدبیر مدیریت ارشد استان و همراهی دستگاه‌های ذی‌ربط، به‌ویژه فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، آزادسازی حریم قلعه محقق شد و عملیات جبران خسارات و ساماندهی این محدوده حتی در روزهای پایانی جنگ آغاز شد.

وی با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی مجموعه میراث فرهنگی برای بازگشایی موزه مردم‌شناسی افزود: این مجموعه طی یک ماه و با تخصیص اعتباری حدود ۵ میلیارد تومان، بار دیگر برای میزبانی از گردشگران و علاقه‌مندان به تاریخ و فرهنگ ایران آماده شده است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان با اشاره به اجرای ۱۱ پروژه فاخر در محدوده پیرامونی قلعه فلک‌الافلاک تصریح کرد: این اثر تاریخی در برنامه عملیاتی چهارساله مدیریت ارشد استان به‌عنوان یکی از پروژه‌های توسعه‌ای و پیشران لرستان مورد توجه قرار گرفته و احیای ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری آن با جدیت دنبال می‌شود.

کرم‌زاده همچنین از برنامه‌ریزی برای تأمین اعتبار بخش باستان‌شناسی قلعه تا پایان سال خبر داد و گفت: امیدواریم با تأمین اعتبار موردنیاز، این بخش نیز برای ایام نوروز در اختیار گردشگران و بازدیدکنندگان قرار گیرد.