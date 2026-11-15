به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع آگاه از مذاکرات محرمانه اعلام کرد کاهش نیروهای نظامی آمریکا در اروپا بسیار محدودتر از برنامه‌های اولیه خواهد بود و به خروج حدود پنج هزار نظامی محدود می‌شود.

بر اساس این گزارش، شمار نیروهای آمریکایی مستقر در اروپا پس از این کاهش به حدود ۸۰ هزار نفر خواهد رسید؛ در حالی که پیش‌تر احتمال خروج حداکثر ۲۵ هزار نظامی مطرح شده بود.

این گزارش می‌افزاید واشنگتن به دلیل اهمیت نیروهای مستقر در اروپا برای انجام عملیات در خاورمیانه به‌ ویژه در شرایط تداوم درگیری با ایران، تمایلی به کاهش گسترده حضور نظامی خود ندارد.

همچنین افزایش بودجه‌های دفاعی دیگر اعضای ناتو از جمله عواملی است که موضع واشنگتن درباره کاهش نیروهایش در اروپا را تعدیل کرده است.

بر اساس این گزارش، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا قرار است تا اول دسامبر گزارشی درباره تغییرات پیشنهادی در شمار نیروهای آمریکایی مستقر در اروپا به دونالد ترامپ ارائه کند.