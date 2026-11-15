به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن‌پست گزارش داد پنتاگون دستور داده است امکان تشکیل پرونده کیفری علیه سپهبد برت سیلویا، ژنرال ارشد پیشین ارتش آمریکا بررسی شود.

سیلویا ماه گذشته از سمت خود به‌عنوان رئیس بخش برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری ستاد مشترک ارتش برکنار شد. او متهم است اطلاعات حساس دولتی را در اختیار خبرنگاران قرار داده و از طریق پیام‌رسان سیگنال با آنان ارتباط داشته است.

برخی مقام‌های آمریکایی مدعی شده‌اند سیلویا در جریان تحقیقات، یادداشت‌برداری از اسناد محرمانه و انتقال اطلاعات به یک خبرنگار را پذیرفته است؛ با این حال، او افشای اطلاعات طبقه‌بندی‌شده را رد کرده است.

واشنگتن‌پست تأکید کرد جزئیات این اتهامات هنوز به‌طور مستقل تأیید نشده و هیچ اتهام کیفری رسمی علیه این ژنرال مطرح نشده است.

کارشناسان حقوق نظامی نیز معتقدند پیگرد سیلویا در دادگاه نظامی با موانع حقوقی روبه‌رو خواهد شد؛ به‌ویژه به دلیل احتمال مداخله مقام‌های ارشد پنتاگون در روند رسیدگی.