به گزارش خبرنگار مهر، آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال ۱۴۰۵ روز پنجشنبه ۲۱ آبان برگزار شد. ثبت نام در این آزمون از ۱۰ شهریور آغاز شد و یک بار تمدید در ۴ مهرماه انجام شد و در نهایت ۸ هزار و ۶۵۷ نفر در این آزمون ثبت نام کردند.

آزمون در ۱۵ حوزه امتحانی و ۱۳ دانشگاه علوم پزشکی شامل مازندران، تبریز، همدان، اهواز، شیراز، زنجان، البرز، اصفهان، کرمان، مشهد، تهران، ایران، شهیدبهشتی برگزار شده است.

کلید اولیه سؤالات از امروز یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی اینترنتی www.sanjeshp.ir در دسترس داوطلبان قرار گرفته است.

داوطلبان می توانند با مطالعه دفترچه سوالات اعتراض خود به سوالات را از ساعت ۱۸ امروز یکشنبه ۲۴ آبان تا ساعت ۲۴ چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ به صورت اینترنتی ارسال کنند.

اعتراضاتی که به هر شکل خارج از فرم ارائه شده، بعد از زمان تعیین شده و یا به صورت غیراینترنتی (حضوری) ارسال شود، مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت.

تذکر مهم:

*فقط اعتراضات ارسالی در فرصت زمانی تعیین شده، مورد بررسی قرار گرفته و پس از تاریخ مذکور به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

*از تکرار اعتراضات خود به یک سوال پرهیز کنید. تعداد اعتراض ارسالی برای یک سوال، ملاک بررسی نیست و به کلیه اعتراضات ارسالی اعم از یک برگ و یا بیشتر رسیدگی خواهد شد.

داوطلبان باید در مرحله آزمون کتبی در همه دروس اعلام شده حد نصاب ۳۰ درصد را کسب کند. در مرحله مصاحبه و ارزیابی های فراشناختی نیز داوطلب باید ۵۰ درصد نمره کل مصاحبه را کسب کند تا وارد رقابت و ارزیابی شود.

مصاحبه و ارزیابی های فراشناختی شامل بررسی توانایی های فراشناختی و تفکر انتقادی است که با استفاده از ابزارهایی نظیر مصاحبه ساختارمند و پرسشنامه های استاندارد و غیره انجام می گیرد.

سهم آزمون کتبی ۶۰ درصد و سهم مصاحبه و ارزیابی های فراشناختی ۴۰ درصد است.

در مرحله مصاحبه، ارزیابی دانش و مهارت مربوط به مهارت های ارتباطی، اخلاق و تعهد حرفه ای، هوش هیجانی، تفکر نقاد و بررسی رزومه (سوابق پژوهشی، آموزشی و فرهنگی - ورزشی) به صورت مصاحبه ساختارمند (MMI) انجام خواهد شد.

پس از برگزاری آزمون طبق زمان اعلام شده، به منظور آگاهی داوطلب از وضعیت علمی خود کارنامه علمی حائز نمره کتبی، در اختیار داوطلب قرار می گیرد.

براساس نمره اکتسابی درصورت کسب حدنصاب لازم و سایر ضوابط آزمون و حداکثر تا سقف دو برابر ظرفیت، داوطلب مجاز به شرکت در مصاحبه خواهد شد.