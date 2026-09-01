ثبت نام آزمون پذیرش پزشکی از لیسانس ۱۴۰۵ آغاز شد/ اعلام جزئیات آزمون

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون ورودی کارشناسی به پزشکی سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ در ۲۱ آبان ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

داوطلبان توجه داشته باشند با توجه به اینترنتی بودن ثبت نام و کلیه مراحل بعدی و با عنایت به غیر قابل مسترد بودن هزینه ثبت نام لطفاً پیش از پرداخت هزینه، مفاد این دفترچه را به دقت مطالعه کرده و سپس بعد از پرداخت هزینه، فرم ثبت نام را با دقت تکمیل کنند.

مرجع رسمی کلیه اطلاعات مربوط به مراحل ثبت نام و اعلام نتایج آزمون، صرفاً سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس www.sanjeshp.ir است.

در صورت عدم احراز شرایط، هرگونه ادعا و عذری مبنی بر عدم اطلاع از مفاد دفترچه راهنمای ثبت نام، اطلاعیه ها و قوانین مربوطه، پذیرفته نیست و مسؤلیت اطلاع از مفاد دفترچه به عهده داوطلب است. به بیان دیگر جهل به قانون، رافع مسؤلیت نیست؛ لذا در هر مرحله (بررسی مدارک، مصاحبه، اعلام نتایج، پذیرش و حتی دوره تحصیل) حقی ایجاد نشده و پذیرش داوطلب لغو خواهد شد.

داوطلبان مجاز به شرکت در آزمون باید دارای شرایط عمومی زیر در تمام ادوار تحصیلی و مراحل شغلی باشند:

۱) برخورداری از سلامت و توانایی جسمی و روانی به تناسب رشته پزشکی و عدم اعتیاد

۲) واجد کلیه شرایط عمومی متداول در آزمون های مختلف کشور

۳) اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان مندرج در قانون اساسی

۴) پذیرفتن قانون اساسی و عدم مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران

۵) عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب و گروه های محارب و ملحد و هواداری از آنها

۶) نداشتن سوء پیشینه کیفری

۷) عدم اشتهار به فساد اخلاقی

شرایط اختصاصی ثبت نام آزمون کارشناسی به پزشکی

۱- دانش آموختگان کلیه رشته ها در مقاطع کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته

۲- دانشجویان نیمسال آخر مقطع کارشناسی با ارائه گواهی مبنی بر فراغت از تحصیل تا تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۵ مجاز به شرکت در آزمون هستند، لازم است این گواهی در زمان ثبت نام اسکن شده و در سامانه ثبت نام بارگذاری شود.

تذکر مهم: درصورتیکه دانشجوی نیمسال آخر، به هر دلیلی، تا تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۵ فارغ التحصیل نشود، پس از اعلام نتایج، قبولی وی کان لم یکن خواهد شد.

۳- طبق اطلاعیه شماره ۱ مورخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ مندرج در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی، بنابر اعلام مراجع ذیربط، دانش آموختگان و دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری عمومی و تخصصی (PhD) از دانشگاه های سراسری و آزاد و غیره حق شرکت در آزمون را ندارند.

تبصره: دانشجویان کارشناسی ارشد صرفاً در صورت انصراف از تحصیل قطعی در زمان ثبت نام، مجاز به شرکت در آزمون خواهند بود. این دسته از داوطلبان باید برگه انصراف قطعی خود را در هنگام ثبت نام اسکن کنند و اصل آن را در روز مصاحبه ارائه دهند.

۴- وضعیت نظام وظیفه عمومی (ویژه آقایان): داوطلبان مرد که در آزمون کارشناسی به پزشکی شرکت می کنند، لازم است هنگام پذیرش در دانشگاه (قبولی قطعی و ثبت نام،) یکی از شرایط زیر را از لحاظ وضعیت مشمولیت و مقررات وظیفه عمومی دارا باشند، در غیر این صورت مجاز به ادامه تحصیل نخواهند بود:

- داشتن کارت پایان خدمت هوشمند

- داشتن کارت معافیت دائم هوشمند (کفالت، پزشکی، ایثارگران و موارد خاص)

- متولدان نیمه اول سال ۱۳۵۵ و قبل از آن؛ به شرط این که تغییر سن نداده باشند.

- مشمولان دارای برگه آماده به خدمت بدون غیبت که زمان پذیرش و ثبت نام آنان در دانشگاه، قبل از تاریخ اعزام به خدمت (مندرج در برگ اعزام) باشد.

تبصره: افرادی که تاریخ اعزام به خدمت آنان قبل از اعلام قبولی دانشگاه است، لازم است در تاریخ مقرر (مندرج در برگ اعزام) به خدمت اعزام شوند. در صورت قبولی در دانشگاه و دارا بودن سایر شرایط و ضوابط، چنانچه طبق مقررات نظام وظیفه ترخیص شوند میتوانند ادامه تحصیل دهند. در غیر این صورت غایب محسوب شده و مجاز به ادامه تحصیل نخواهند بود.

- دانشجویان سال آخر که تا تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۵ در سنوات مجاز تحصیلی فارغ التحصیل می شوند.

- فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی که در سقف مجاز سنوات تحصیلی فارغ التحصیل شده و از تاریخ فراغت از تحصیل تا زمان پذیرش در این آزمون، بیش از یک سال سپری نشده باشد. داوطلبانی که مدت تحصیل آنان در کارشناسی بیش از سقف مجاز سنوات تحصیلی به طول انجامیده، شرایط استفاده از معافیت تحصیلی در مقطع بالاتر را ندارند.

- کارکنان متعهد خدمت در سازمان ها و یا وزارتخانه ها با ارائه گواهی اشتغال به خدمت و موافقت بالاترین مقام اجرایی سازمان مربوط برای ادامه تحصیل.

- کارکنان پایور شاغل در نیروهای مسلح با ارائه گواهی اشتغال به خدمت و موافقت سازمان مربوطه برای ادامه تحصیل.

- مشمولان دارای برگه معافیت موقت بدون غیبت (پزشکی، کفالت و ...) در مدت اعتبار آن. این دسته از افراد پس از اتمام اعتبار معافیت موقت، بدون معافیت تحصیلی مجاز به ادامه تحصیل نیستند و لذا باید برابر فرآیند تعریف شده درخواست معافیت تحصیلی کنند.

- کارکنان وظیفه (سربازان حین خدمت) دارای مدرک کارشناسی فاقد غیبت اولیه. این دسته از کارکنان پس از اعلام قبولی از سوی دانشگاه، با ارائه گواهی اشتغال به خدمت از یگان مربوطه و صدور مجوز تحصیل از سوی دفاتر پلیس + ۱۰ (به شرط این که پس از بررسی واجد شرایط برخورداری از معافیت تحصیلی شناخته شوند)، برای ادامه تحصیل از خدمت ترخیص خواهند شد.

تبصره: کارکنان وظیفه ای که خدمت آنان تا تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۵ به اتمام می رسد مجاز به شرکت در آزمون هستند، لیکن باید پس از قبولی و زمان ثبت نام در دانشگاه، گواهی اتمام خدمت یا کارت پایان خدمت ارائه کنند.

تذکر:

الف- مشمولان غایب مجاز به ادامه تحصیل نیستند و در صورت شرکت در آزمون و قبولی در دانشگاه، مجوز تحصیلی برای آنان صادر نشده و دانشگاه ها مجاز به ثبت نام از آنان نیستند.

ب- دانشجویان اخراجی دانشگاه ها تا پایان خدمت دوره ضرورت و یا اخذ معافیت دائم، شرایط استفاده از معافیت تحصیلی را نخواهند داشت.

ج- کارکنان وظیفه (سربازان در حال خدمت) مجاز به تحصیل همزمان با انجام خدمت نیستند. این دسته از کارکنان در صورت قبولی در دانشگاه در صورت نداشتن غیبت اولیه و دارا بودن سایر شرایط، جهت ادامه تحصیل از خدمت ترخیص خواهند شد.

*داوطلبان جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت سازمان وظیفه عمومی ناجا به نشانی vazifeh.police.ir مراجعه کنند.

۵- دارا بودن مدرک زبان انگلیسی مطابق فهرست اعلام شده زیر:

مدرک زبان MHLE حدنصاب قبولی ۵۰

مدرک زبان MCHE حدنصاب قبولی ۵۰

مدرک زبان MSRT حدنصاب قبولی ۵۰

مدرک زبان (PBT) TOEFL اخذ شده در خارج از کشور یا سازمان سنجش آموزش کشور حدنصاب قبولی ۴۸۰

مدرک زبان (IBT) TOEFL اخذ شده در خارج از کشور یا سازمان سنجش آموزش کشور حدنصاب قبولی ۶۰

مدرک زبان (Academic) IELTS اخذ شده در خارج از کشور یا سازمان سنجش آموزش کشور حدنصاب قبولی ۵

مدرک زبان TOLIMO حدنصاب قبولی ۴۸۰

مدرک زبان MELAB حدنصاب قبولی ۷۰

تبصره: ارائه مدرک زبان جهت شرکت در مرحله دوم (مصاحبه و ارزیابی فراشناختی) الزامی است. در غیر اینصورت از شرکت داوطلب در مرحله دوم جلوگیری خواهد شد.

۶- شرایط شرکت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان: کلیه دانشجویان و دانش آموختگان مشمول طرح نیروی انسانی باید قبل از ثبت نام و شرکت در آزمون در خصوص طرح نیروی انسانی خود، از لحاظ طرح تعهد خدمت به وزارت بهداشت، وضعیت خود را مشخص کرده و منعی برای ثبت نام و شرکت در آزمون و پذیرش نهایی برای ادامه تحصیل نداشته باشند. در غیر اینصورت مسئولیت عواقب بعدی به عهده خود داوطلب است.

مرکز سنجش آموزش پزشکی هیچگونه اطلاعاتی در رابطه با قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان ندارد. داوطلب اطلاعات لازم را از اداره کل نیروی انسانی وزارت بهداشت و یا دانشگاه علوم پزشکی محل تحصیل خود، باید کسب کند.

بر اساس اعلام اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت، رشته های مربوط و اجباری و همچنین گروه های مازاد بر نیاز مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، هر سال توسط وزارت بهداشت تعیین و اعلام خواهد شد.

در حال حاضر رشته های مورد نیاز مکلف به انجام خدمت موضوع قانون مطابق اعلام آن اداره، به شرح زیر است:

«پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، پرستاری، هوشبری، اتاق عمل، فوریت های پزشکی، علوم آزمایشگاهی، پرتوشناسی تشخیصی (رادیولوژی،) مامایی، تغذیه، بهداشت عمومی، بینایی سنجی، شنوایی سنجی، گفتاردرمانی، کار درمانی، فیزیوتراپی، فناوری اطلاعات سلامت، اپیدمیولوژی، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، انفورماتیک پزشکی، مددکاری اجتماعی (صرفاً فارغ التحصیلان دانشگاه های علوم پزشکی)، اقتصاد سلامت، اقتصاد بهداشت.

تعهدات

دانشگاه پذیرنده بر اساس ضوابط و مقررات وزارت بهداشت از پذیرفته شدگان اقدام به اخذ تعهد خواهد کرد. داوطلبین در انتخاب سهمیه خود دقت کنند. تغییر سهمیه آزمون پس از اتمام آخرین مهلت ویرایش اطلاعات سهمیه، در هیچیک از مراحل آزمون (در هر صورت پذیرش و یا عدم پذیرش داوطلب) امکانپذیر نیست.

سهمیه های پذیرش در این آزمون با توجه به ابلاغ قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی به شرح زیر است:

۱- سهمیه آزاد: اگر داوطلبی مشمول سهمیه رزمندگان نباشد، مشمول سهمیه آزاد خواهد شد.

توجه: در صورت عدم احراز حد نصاب نمره توسط داوطلبان سایر سهمیه ها، ظرفیت مربوطه به سهمیه آزاد تعلق خواهد گرفت.

۲- سهمیه رزمندگان: با توجه به مصوبات قانونی اعمال سهمیه رزمندگان در این آزمون به صورت زیر انجام می پذیرد:

الف) ۲۵ درصد ظرفیت به «همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثران»، «آزادگان و همسر و فرزندان آنان» و «جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان» اختصاص دارد.

ب) ۵ درصد ظرفیت به « جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسر و فرزندان آنان» و « همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه» اختصاص دارد.

سهمیه رزمندگان بسیجی: براساس مصوبات قانونی داوطلب بسیجی که از ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ تا ۳۱ شهریور ۱۳۶۷ حداقل ۶ ماه متوالی یا متناوب، داوطلبانه در مناطق عملیاتی جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور داشته اند پس از تایید نهایی توسط دفتر خدمات و طرح حکمت معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح به مرکز سنجش آموزش پزشکی ارسال می شود.

همچنین آن دسته از پرسنل کادر ثابت، پیمانی و وظیفه نیروهای مسلح چنانچه علاوه بر میزان موظفی از ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ تا ۳۱ شهریور ۱۳۶۷ حداقل ۶ ماه پیوسته یا ۹ ماه ناپیوسته در مناطق عملیاتی و جبهه های حق علیه باطل حضور داشته اند، با تأیید نهایی ستاد کل نیروهای مسلح می توانند از امتیاز سهمیه رزمندگان استفاده کنند.

این گروه از داوطلبان لازم است ضمن علامتگذاری در بند مربوط به سهمیه در فرم ثبت نام، نسبت به درج کد ۱۲ رقمی پیگیری در محل مربوط اقدام کنند.

جانبازان، همسر و فرزند جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر، جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسر و فرزندان آنان، همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، آزادگان و فرزند و همسر: شاهد، مفقود الاثر، آزاده متقاضی استفاده از سهمیه باید صرفاً اطلاعات شناسنامه ای را وارد کنند و نسبت به علامتگذاری در قسمت سهمیه بنیاد شهید و امور ایثارگران و مشخص کردن نسبت با ایثارگر در فرم ثبت نام، اقدام کنند و نیازی به ارائه کد رهگیری از سایت ایثار یا کد ایثارگری (پدر، مادر یا خود ایثارگر) ندارند.

رزمندگان جبهه مقاومت مشروط به حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح می توانند از تسهیلات ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بهرهمند شوند. این دسته از رزمندگان از جهت سایر احکام قانونی، مشمول قوانین و مقررات حاکم بر رزمندگان هستند.

تذکر مهم: با توجه به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاحیهی آن، پذیرش رزمندگان و ایثارگران به شرط کسب حد نصاب علمی (کسب حداقل ۷۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد توسط ایثارگران، و کسب حداقل ۸۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد توسط رزمندگان) صورت می گیرد.

سایر مصوبات درباره سهمیه رزمندگان در دفترچه راهنمای آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال ۱۴۰۵ درج شده است.

۳- سهمیه بومی مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی: براساس قانون مصوب به داوطلبان واجد شرایط پذیرش استفاده از سهمیه مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی، متناسب با نیاز استان ها و در چهارچوب نظام سطح بندی و با رعایت کلیه مندرجات دفترچه راهنما و اطلاعیه های بعدی، در زمینه پذیرش، به این سهمیه تعلق می گیرد. این افراد به هنگام انتخاب سهمیه، ابتدا باید بر اساس شرایط فردی خود سهمیه آزاد یا سهمیه رزمندگان را انتخاب کنند.

شرایط استفاده از سهمیه بومی مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی و تعهدات سهمیه مناطق محروم در دفترچه راهنمای آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال ۱۴۰۵ درج شده است.

ثبت نام، ارسال مدارک و دریافت کد رهگیری آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال ۱۴۰۵ از امروز ۱۰ شهریورماه آغاز شده است و این فرصت تا ۱۶ شهریورماه ادامه دارد. تمامی مراحل ثبت نام و ارسال مدارک فقط به صورت اینترنتی از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir صورت می گیرد.

اعلام هزینه ثبت نام و اخذ هزینه مجدد در صورت ثبت نام با تاخیر

ثبت نام با تأخیر مشمول هزینه اضافه تر خواهد شد. همزمان با تکمیل فرم ثبت نام، داوطلبان باید نسبت به ارسال مدارک اسکن شده خود فقط به صورت اینترنتی به آدرس اعلام شده اقدام کنند. داوطلبان موظفند پس از صدور کد رهگیری آن را به همراه نسخه چاپ شده از فرم ثبت نامشان برای مراحل بعدی آزمون نزد خود محفوظ نگه دارند.

هیچ گونه مدرکی به صورت حضوری یا کتبی یا ارسال از طریق پست (الکترونیک یا کاغذی) و یا اتوماسیون اداری اخذ نشده و ترتیب اثر داده نخواهد شد. بنابراین، داوطلبان ملزم هستند کلیه مدارک اسکن شده خود را همراه با فرم ثبت نام به صورت اینترنتی ارسال کرده و در سامانه بارگذاری کنند.

برای افرادی که در هنگام ثبت نام مدارک ارسال نمی کنند و یا ناقص ارسال می کنند، کارت ورود به جلسه صادر نخواهد شد.

هزینه ثبت نام آزمون کتبی مبلغ ۷ میلیون و ۶۳۰ هزار ریال (۷۶۳ هزار تومان) و استفاده از خدمات پیامکی ۲۰۰ هزار ریال است. داوطلب باید با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی نسبت به خرید اعتبار ۷ میلیون و ۸۳۰ هزار ریال (۷۸۳ هزار تومان) و دریافت کد پرداخت جهت ثبت نام آزمون کارشناسی به پزشکی، اقدام کند.

با توجه به واریز مستقیم این مبالغ به حساب خزانه دولت، وجه پرداختی به هیچ عنوان قابل استرداد نیست. داوطلب باید با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی (پیوند الکترونیکی هزینه ثبت نام آزمون های مرکزسنجش آموزش پزشکی) نسبت به پرداخت هزینه شرکت در آزمون اقدام کند. وجه پرداختی به هیچ عنوان قابل استرداد نیست.

بسیار مهم: در صورتیکه بر اساس صلاحدید مراجع تصمیم گیرنده، مقرر شود تا ثبت نام مجدد جهت افرادی که موفق به ثبت نام در زمان تعیین شده در جدول زمانبندی نشده اند، مطابق با مصوبه هیئت وزیران، هزینه ای مازاد دریافت خواهد شد.

مدارک لازم برای ثبت نام و شرکت در آزمون در دفترچه راهنمای آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال ۱۴۰۵ درج شده است.

برگزاری آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال ۱۴۰۵ در ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۵

آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال ۱۴۰۵ روز ۲۱ آبان برگزار می شود و توزیع کارت ورود به جلسه به صورت اینترنتی از دوشنبه ۱۸ آبان تا چهارشنبه ۲۰ آبان در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی انجام می شود.

آزمون ورودی از دو آزمون کتبی (در سطح کاربردی و با سنجش مفاهیم حل مسئله، تفکر انتقادی، دانش علوم طبیعی، رفتاری و اجتماعی و اصول لازم جهت تحصیل در رشته پزشکی) و مصاحبه به صورت ارزیابی های فراشناختی تشکیل می شود.

نحوه برگزاری آزمون و فرآیند پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال ۱۴۰۵

آزمون کتبی هم حدنصابی و هم رقابتی است. از بین کسانی که حدنصاب قبولی را آورده اند، حداکثر تا دو برابر تعداد پذیرش از بالاترین نمرات و با رعایت سایر مقررات، برای ورود به مرحله مصاحبه و ارزیابی شناختی دعوت می شوند.

تبصره: در مرحله آزمون کتبی داوطلب در همه دروس اعلام شده باید حد نصاب ۳۰ درصد را کسب کند برای اجرای این تبصره، دروس حشره شناسی، قارچ شناسی و انگل شناسی در یک گروه، ویروس شناسی و باکتری شناسی در یک گروه و دروس اصول خدمات سلامت و اصول اپیدمیولوژی نیز در یک گروه در نظر گرفته می شوند؛ در بندهایی

که دروس به صورت گروهی هستند، باید در گروه حد نصاب ۳۰ درصد را کسب کنند.

مواد آزمونی و تعداد سؤالات در دفترچه راهنمای آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال ۱۴۰۵ درج شده است.

تبصره: حدنصاب آزمون کتبی ۵۰ درصد نمره کل آزمون کتبی تعیین می شود.

تبصره: در مرحله مصاحبه و ارزیابی های فراشناختی نیز داوطلب باید ۵۰ درصد نمره کل مصاحبه را کسب کند تا وارد رقابت و ارزیابی شود.

مصاحبه و ارزیابی های فراشناختی شامل بررسی توانایی های فراشناختی و تفکر انتقادی است که با استفاده از ابزارهایی نظیر مصاحبه ساختارمند و پرسشنامه های استاندارد و غیره انجام می گیرد.

سهم آزمون کتبی ۶۰ درصد و سهم مصاحبه و ارزیابی های فراشناختی ۴۰ درصد است.

در مرحله مصاحبه، ارزیابی دانش و مهارت مربوط به مهارت های ارتباطی، اخلاق و تعهد حرفه ای، هوش هیجانی، تفکر نقاد و بررسی رزومه (سوابق پژوهشی، آموزشی و فرهنگی - ورزشی) به صورت مصاحبه ساختارمند (MMI) انجام خواهد شد.

منابع آزمون در دفترچه راهنمای آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال ۱۴۰۵ درج شده است.

پس از برگزاری آزمون طبق زمان اعلام شده، به منظور آگاهی داوطلب از وضعیت علمی خود کارنامه علمی حائز نمره کتبی، در اختیار داوطلب قرار می گیرد.

براساس نمره اکتسابی درصورت کسب حدنصاب لازم و سایر ضوابط آزمون و حداکثر تا سقف دو برابر ظرفیت، داوطلب مجاز به شرکت در مصاحبه خواهد شد.

صدور کارت شرکت در آزمون و کارنامه، صرفا بر اساس اطلاعاتی که توسط داوطلب در فرم ثبت نام درج شده انجام می گیرد و به منزله مجوز حضور در جلسه آزمون بوده و به معنی تائید شرایط، مدارک و اطلاعات اعلام شده از سوی داوطلب، توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی نیست.

در هر مرحله از آزمون (برگزاری، پذیرش نهایی، حین تحصیل) در صورت مشاهده مغایرت در اطلاعات مندرج در فرم ثبت نام، نوع سهمیه، مدارک و سایر موارد ارائه شده توسط داوطلب و یا ناقص و یا ناخوانا بودن مدارک یا ارسال اسکن مدرک غیر مرتبط در محل تعیین شده، توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی اقدام لازم بعمل خواهد آمد (از جمله حذف داوطلب از روند سنجش، پذیرش و تحصیل).

در صورت محرز شدن هر نوع تقلب و تخلف و یا ارائه اطلاعات نادرست در هر مرحله از آزمون یا حین تحصیل علاوه بر محروم شدن فرد در هر مرحله از تحصیل، متخلف به هیئت بدوی رسیدگی به تقلب و تخلف آزمون ها وزارت بهداشت تصمیم گیری معرفی خواهد شد.

ظرفیت ۴۰ نفر برای آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال ۱۴۰۵

پذیرش در سال جاری تنها در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران بوده و ظرفیت پذیرش ۴۰ نفر است.

طبق بند ۳ بیست و یکمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ مبنی بر لزوم تراز کردن نمرات خام در آزمون های رقابتی، نمرات خام هریک از دروس (به صورت جداگانه)، نمره کل نهایی کتبی و نمره بخش مصاحبه، تراز علمی خواهد شد.

طبق تبصره ۱ و ۲ بند ۵ دفترچه راهنمای ثبت نام و بر اساس شیوه نامه پذیرش دانشجوی دوره دکتری عمومی پزشکی از مقطع کارشناسی کسب حداقل ۳۰ درصد از نمره هر یک از دروس اعلام شده در جداول اعلامی و ۵۰ درصد نمره کل آزمون و ۵۰ درصد مصاحبه شفاهی، برای کلیه داوطلبان آزمون، با رعایت سایر شرایط و مقررات الزامی است.

تذکرات:

الف- در صورتی که در هر مرحله از آزمون یا تحصیل، عدم واجد شرایط بودن داوطلب براساس مدارک ارسالی مشخص شود، قبولی او کان لم یکن تلقی شده و طبق مصوبات هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات با او برخورد خواهد شد.

ب- داوطلبان دقت کنند در صورت قبولی و پذیرش در دانشگاه، باید هنگام ثبت نام متعهد شوند دوره تحصیل را طی مدت تعیین شده به اتمام خواهند رساند.

ج- چنانچه داوطلبی در هر یک از مراحل آزمون ورودی کارشناسی به پزشکی اعم از کتبی و مصاحبه شرکت نکند از فرایند پذیرش این آزمون حذف خواهد شد.