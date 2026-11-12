به گزارش خبرنگار مهر، آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال ۱۴۰۵ امروز ۲۱ آبان برگزار شد. ثبت نام در این آزمون از ۱۰ شهریور آغاز شد و یک بار تمدید در ۴ مهرماه انجام شد و در نهایت ۸ هزار و ۶۵۷ نفر در این آزمون ثبت نام کردند.

آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال ۱۴۰۵ صبح امروز پنجشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۵ در ۱۵ حوزه امتحانی و ۱۳ دانشگاه علوم پزشکی شامل مازندران، تبریز، همدان، اهواز، شیراز، زنجان، البرز، اصفهان، کرمان، مشهد، تهران، ایران، شهیدبهشتی برگزار شد.

نحوه برگزاری آزمون و فرآیند پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال ۱۴۰۵

تعداد سؤالات آزمون ۲۰۰ سؤال بوده و مدت زمان پاسخگویی به آن ۲۴۰ دقیقه است. آزمون ورودی از دو آزمون کتبی (در سطح کاربردی و با سنجش مفاهیم حل مسئله، تفکر انتقادی، دانش علوم طبیعی، رفتاری و اجتماعی و اصول لازم جهت تحصیل در رشته پزشکی) و مصاحبه به صورت ارزیابی های فراشناختی تشکیل می شود.

آزمون کتبی هم حدنصابی و هم رقابتی است. از بین کسانی که حدنصاب قبولی را آورده اند، حداکثر تا دو برابر تعداد پذیرش از بالاترین نمرات و با رعایت سایر مقررات، برای ورود به مرحله مصاحبه و ارزیابی شناختی دعوت می شوند.

تبصره: در مرحله آزمون کتبی داوطلب در همه دروس اعلام شده باید حد نصاب ۳۰ درصد را کسب کند برای اجرای این تبصره، دروس حشره شناسی، قارچ شناسی و انگل شناسی در یک گروه، ویروس شناسی و باکتری شناسی در یک گروه و دروس اصول خدمات سلامت و اصول اپیدمیولوژی نیز در یک گروه در نظر گرفته می شوند؛ در بندهایی

که دروس به صورت گروهی هستند، باید در گروه حد نصاب ۳۰ درصد را کسب کنند.

تبصره: حدنصاب آزمون کتبی ۵۰ درصد نمره کل آزمون کتبی تعیین می شود.

تبصره: در مرحله مصاحبه و ارزیابی های فراشناختی نیز داوطلب باید ۵۰ درصد نمره کل مصاحبه را کسب کند تا وارد رقابت و ارزیابی شود.

مصاحبه و ارزیابی های فراشناختی شامل بررسی توانایی های فراشناختی و تفکر انتقادی است که با استفاده از ابزارهایی نظیر مصاحبه ساختارمند و پرسشنامه های استاندارد و غیره انجام می گیرد.

سهم آزمون کتبی ۶۰ درصد و سهم مصاحبه و ارزیابی های فراشناختی ۴۰ درصد است.

در مرحله مصاحبه، ارزیابی دانش و مهارت مربوط به مهارت های ارتباطی، اخلاق و تعهد حرفه ای، هوش هیجانی، تفکر نقاد و بررسی رزومه (سوابق پژوهشی، آموزشی و فرهنگی - ورزشی) به صورت مصاحبه ساختارمند (MMI) انجام خواهد شد.

پس از برگزاری آزمون طبق زمان اعلام شده، به منظور آگاهی داوطلب از وضعیت علمی خود کارنامه علمی حائز نمره کتبی، در اختیار داوطلب قرار می گیرد.

براساس نمره اکتسابی درصورت کسب حدنصاب لازم و سایر ضوابط آزمون و حداکثر تا سقف دو برابر ظرفیت، داوطلب مجاز به شرکت در مصاحبه خواهد شد.

ظرفیت ۴۰ نفر برای آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال ۱۴۰۵

پذیرش در سال جاری تنها در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران بوده و ظرفیت پذیرش ۴۰ نفر است.

طبق بند ۳ بیست و یکمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ مبنی بر لزوم تراز کردن نمرات خام در آزمون های رقابتی، نمرات خام هریک از دروس (به صورت جداگانه)، نمره کل نهایی کتبی و نمره بخش مصاحبه، تراز علمی خواهد شد.

طبق تبصره ۱ و ۲ بند ۵ دفترچه راهنمای ثبت نام و بر اساس شیوه نامه پذیرش دانشجوی دوره دکتری عمومی پزشکی از مقطع کارشناسی کسب حداقل ۳۰ درصد از نمره هر یک از دروس اعلام شده در جداول اعلامی و ۵۰ درصد نمره کل آزمون و ۵۰ درصد مصاحبه شفاهی، برای کلیه داوطلبان آزمون، با رعایت سایر شرایط و مقررات الزامی است.

تذکرات:

الف- در صورتی که در هر مرحله از آزمون یا تحصیل، عدم واجد شرایط بودن داوطلب براساس مدارک ارسالی مشخص شود، قبولی او کان لم یکن تلقی شده و طبق مصوبات هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات با او برخورد خواهد شد.

ب- داوطلبان دقت کنند در صورت قبولی و پذیرش در دانشگاه، باید هنگام ثبت نام متعهد شوند دوره تحصیل را طی مدت تعیین شده به اتمام خواهند رساند.

ج- چنانچه داوطلبی در هر یک از مراحل آزمون ورودی کارشناسی به پزشکی اعم از کتبی و مصاحبه شرکت نکند از فرایند پذیرش این آزمون حذف خواهد شد.