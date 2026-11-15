به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بولینگ و بیلیارد، کشور هند از ۲۱ آبان میزبان مسابقات اسنوکر ۱۵ توپ انفرادی قهرمانی جهان در هر دو بخش مردان و زنان است.

این رقابت ها با برگزاری دیدارهای جدول مقدماتی آغاز شده است و با رقابت میان شرکت کنندگان در جدول اصلی پیگیری می شود.

امیر سرخوش، علی قره گوزلو و شاهین سبزی نمایندگان اسنوکر ایران نمایندگان ایران در جدول اصلی هستند که به واسطه مدال های آسیایی‌شان، به صورت مستقیم و بدون نیاز به دیدارهای مقدماتی، وارد جدول اصلی مسابقات شده اند.

به همین منظور، این سه ملی پوش اسنوکر ایران امروز (یکشنبه ۲۴ آبان) عازم هند شدند تا همزمان با آغاز دیدارهای جدول اصلی، رقابت خود در این دوره مسابقات را آغاز کنند.

رقابت های اسنوکر ۱۵ توپ انفرادی قهرمانی جهان تا ۳۰ آبان در ایندور هند ادامه خواهد شد.